Исследование: жители стран Балтии не очень компетентны в области цифровых технологий, самые продвинутые — эстонцы

Большинство жителей, непринужденно пользующихся бесконтактными платежами, Smart-ID, Mobiil-ID, ID-картой, видеозвонками, мобильными приложениями и прочими современными электронными решениями, — это в основном люди в возрасте от 26 до 35 лет, проживающие в крупных городах, сообщает пресс-служба банка.

Группа прогрессивных клиентов оказалась практически самой малочисленной, на нее пришлось всего 6% от числа всех клиентов во всех трех странах Балтии. Высоко компетентных людей в сфере цифровых технологий (тех, кто, например, использует возможность электронно-цифровой подписи и современные средства аутентификации, а также тех, кто с определенной регулярностью совершает покупки в интернете), больше всего оказалось в Эстонии — почти 10%. В Латвии этот показатель составил соответственно 5%, а в Литве — всего 1%. При этом количество людей, вообще не использующих электронно-цифровые решения, в Эстонии превысило треть всех респондентов, а в Литве приблизилось практически к 50% всего населения страны (в Латвии этот показатель составил 38%).