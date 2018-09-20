20.09.2018, 12:50

Исследование: жители стран Балтии не очень компетентны в области цифровых технологий, самые продвинутые — эстонцы

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rus.delfi.ee
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Исследование: жители стран Балтии не очень компетентны в области цифровых технологий, самые продвинутые — эстонцы
Foto: Hendrik Osula

Согласно исследованию, проведенному весной 2018 года на основании базы данных клиентов банка SEB в странах Балтии, лишь 6% жителей Эстонии, Латвии и Литвы свободно пользуются современными цифровыми решениями.

Большинство жителей, непринужденно пользующихся бесконтактными платежами, Smart-ID, Mobiil-ID, ID-картой, видеозвонками, мобильными приложениями и прочими современными электронными решениями, — это в основном люди в возрасте от 26 до 35 лет, проживающие в крупных городах, сообщает пресс-служба банка.

Группа прогрессивных клиентов оказалась практически самой малочисленной, на нее пришлось всего 6% от числа всех клиентов во всех трех странах Балтии. Высоко компетентных людей в сфере цифровых технологий (тех, кто, например, использует возможность электронно-цифровой подписи и современные средства аутентификации, а также тех, кто с определенной регулярностью совершает покупки в интернете), больше всего оказалось в Эстонии — почти 10%. В Латвии этот показатель составил соответственно 5%, а в Литве — всего 1%. При этом количество людей, вообще не использующих электронно-цифровые решения, в Эстонии превысило треть всех респондентов, а в Литве приблизилось практически к 50% всего населения страны (в Латвии этот показатель составил 38%).

Руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен: ”Вполне очевидно, что люди с более развитыми навыками использования цифровых технологий могут уже сейчас наслаждаться более комфортной жизнью, экономить свое драгоценное время и использовать его по своему усмотрению. И, разумеется, они быстрее, проще и порой дешевле могут воспользоваться цифровыми услугами в самых разных сферах. Наша цель как разработчика услуг заключается в том, чтобы объяснить людям, какие преимущества предлагают электронно-цифровые решения, и призвать их попробовать ими пользоваться. Мы на своем опыте убедились, что люди, которые от 3 до 5 раз попробовали ту или иную электронную услугу, приобретают достаточный навык электронных технологий, и в результате им гораздо проще двигаться в направлении следующих цифровых услуг”.

Для того, чтобы познакомить людей со всеми современными возможностями, которые могут предложить цифровые решения, банк SEB предложил двум известным в Эстонии личностям пройти 30-дневное цифровое испытание. Цель проекта заключается в том, чтобы показать, что в современном эстонском обществе можно практически все обязательные действия уладить при помощи электронно-цифровых решений, без необходимости куда-то идти. Принявшие вызов участники проекта будут целый месяц вести все свои дела электронно-цифровым способом, и в процессе будут делиться своим опытом посредством видеоблога. Вызов приняли победитель ”Rakett 69” Карл Вильхельм Вальтер и оперная певица, актриса Ангелика Микк. Как прошла первая неделя влогеров, можно посмотреть на странице SEB в Facebook и на странице SEB Foorum.

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