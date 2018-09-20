Исследование: жители стран Балтии не очень компетентны в области цифровых технологий, самые продвинутые — эстонцы

Руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен: ”Вполне очевидно, что люди с более развитыми навыками использования цифровых технологий могут уже сейчас наслаждаться более комфортной жизнью, экономить свое драгоценное время и использовать его по своему усмотрению. И, разумеется, они быстрее, проще и порой дешевле могут воспользоваться цифровыми услугами в самых разных сферах. Наша цель как разработчика услуг заключается в том, чтобы объяснить людям, какие преимущества предлагают электронно-цифровые решения, и призвать их попробовать ими пользоваться. Мы на своем опыте убедились, что люди, которые от 3 до 5 раз попробовали ту или иную электронную услугу, приобретают достаточный навык электронных технологий, и в результате им гораздо проще двигаться в направлении следующих цифровых услуг”.
Для того, чтобы познакомить людей со всеми современными возможностями, которые могут предложить цифровые решения, банк SEB предложил двум известным в Эстонии личностям пройти 30-дневное цифровое испытание. Цель проекта заключается в том, чтобы показать, что в современном эстонском обществе можно практически все обязательные действия уладить при помощи электронно-цифровых решений, без необходимости куда-то идти. Принявшие вызов участники проекта будут целый месяц вести все свои дела электронно-цифровым способом, и в процессе будут делиться своим опытом посредством видеоблога. Вызов приняли победитель ”Rakett 69” Карл Вильхельм Вальтер и оперная певица, актриса Ангелика Микк. Как прошла первая неделя влогеров, можно посмотреть на странице SEB в Facebook и на странице SEB Foorum.