08.11.2018, 20:20

Исследование: жители небольших городов Эстонии острее ощущают риски потери работы и ухудшения здоровья


rus.delfi.ee
EST
Palamuse kihelkonnakooli-muuseumi külastuskeskus
фото иллюстративноеFoto: Muinsuskaitse

Как выяснилось по итогам анализа, проведенного SEB Elukindlustus в отношении своих клиентов, по сравнению со среднестатистическим жителем Эстонии взявшие жилищный кредит граждане из Пайде, Вильянди, Йыгева, Йыхви и других небольших городов Эстонии чаще страхуют себя и своих близких от рисков, связанных с потерей работы или со здоровьем.

Если в среднем на период неожиданной безработицы себя страхует треть клиентов SEB, взявших жилищный кредит, то житель Ида-Вирумаа ощущает риск потери работы более остро: 60% договоров страхования, заключенных в Ида-Вирумаа, включают в себя также защиту на случай потери работы. В Нарве доля тех, кто выбирает защиту на случай потери работы, достигает почти 70 процентов.

”Экономическая жизнь в регионе Ида-Виру в течение последних десятилетий была немного более турбулентной, чем на остальной территории Эстонии, и уровень безработицы там, как правило, тоже немного выше среднестатистического уровня по Эстонии. Поэтому логично, что местное население внимательнее относится к взятым на себя обязательствам и считает страхование жизни простой и выгодной возможностью для снижения существенных рисков”, — сказал председатель правления отдела страхования жизни SEB Индрек Хольст.

Жители небольших городов, взявшие жилищный кредит в банке SEB, активно страхуют себя также от рисков для здоровья (на случай временной нетрудоспособности или причинения тяжкого вреда здоровью). Например, жители Пайде, Раквере и Вильянди, взявшие жилищный кредит, опережают всех в обеспечении чувства финансовой безопасности своим близким на тот период, в течение которого застрахованное лицо переживает тяжелое расстройство здоровья (инсульт, инфаркт или т. п.), в случае которого необходимо заниматься восстановлением здоровья и нет возможности ходить на работу. Около 90% заключенных в этих городах договоров о страховой защите кредита включают в себя защиту на случай причинения тяжкого вреда здоровью. Непродолжительное отсутствие на работе и обусловленное этим снижение доходов реальным риском считают жители Йыгева, Пайде и Вильянди. В зависимости от города, активность в заключении договоров о страховой защите на случай временной нетрудоспособности может достигать 85 процентов.

Тенденцию страхования здоровья в небольших городах можно обосновать логически, поскольку по данным Института развития здоровья, здоровье жителей маленьких городов слабее, чем здоровье среднестатистического жителя Эстонии. В 2017 году свое здоровье считали хорошим или отличным 55% жителей Эстонии, а в Йыгевамаа и Вильяндимаа соответствующие показатели составляли 47% и 40%. На момент рождения среднестатистический житель Эстонии может рассчитывать на 56 лет, житель Вильяндимаа — на 52 года, а житель Йыгевамаа — всего на 48 лет здоровой жизни.

”Высокая активность в страховании, которую проявляют жители небольших городов Эстонии, говорит о том, что люди обдумывают риски, которые могут реализовываться в их жизни, заботятся о своих близких и учитывают, что в жизни не всё идет по плану. С другой стороны, за восемь месяцев 2018 года мы смогли обеспечить нашим клиентам чувство финансовой безопасности в 151 страховом случае, выплатив возмещения на общую сумму около 300 000 евро (в 2017 г.: 198 страховых случаев, 215 400 евро). Из числа всех произошедших за восемь месяцев этого года страховых случаев и выплаченных за это время сумм треть связана с погашением жилищных кредитов или совершением возвратных платежей”, — подытожил Индрек Хольст.

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