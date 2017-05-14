Исследование: жители Эстонии уверенно чувствуют себя в том, что касается ремонта

Как показывает проведенный производителем строительных материалов Sakret опрос, жители Эстонии уверенно чувствуют себя в том, что касается домашнего ремонта, предпочитая выполнять некоторые работы самостоятельно, сообщило предприятие.

89% респондентов самостоятельно выполняли дома малярные работы, а 86% клеили обои. Довольно многие обладают опытом работ по сносу и разборке (69%) и, что достаточно удивительно, целых 52% выполняли электроработы сложнее замены лампочки. Менее половины ответивших выполняли трубопроводные работы (48%), укладывали плитку (46%) и выполняли заливку (41%).

Несмотря на то, что женщины нечасто занимаются заливкой, 12% все же имеют такой опыт. Треть обладает опытом укладки плитки, трубопроводных и электрических работ, а обои клеить умеет больше женщин, чем мужчин (89% женщин и 84% мужчин).

Отвечая на вопрос, кто будет укладывать кафель в ванной, 39% предложили выполнить работу сами, а 37% решили позвать на помощь друга или родственника. 22% респондентов наймут каких-нибудь строителей, тогда как в целом, от помощи малой или крупной строительной фирмы откажутся.

Отпуск — время делать ремонт

76% ответивших считают, что отпуск — подходящее время для выполнения ремонтных и строительных работ дома, тогда как 24% думают иначе. Хорошей идеей ремонт во время отпуска считают 78% женщин и 74% мужчин.

”Исследование показало, что самостоятельно делать часть ремонтных работ дома готовы не только представители старшего поколения. Большинство респондентов было моложе 50 лет — мелкие работы они готовы делать сами, причем, очевидно, у них есть и необходимые для этого навыки”, — прокомментировал исполнительный директор Sakret Каспарс Пацевичс.

80% участников проводившегося в Facebook опроса были в возрасте 25-44 лет. Всего в проводившемся на странице Sakret в Facebook опросе приняли участие около 200 человек.