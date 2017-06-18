Исследование: жители Эстонии тратят очень много денег на продукты

Исследовательская фирма GfK обнародовала обзор рынка розничной торговли стран Европы, согласно которому жители Эстонии оставляют почти половину своих доходов в продуктовых магазинах.

Если в среднем по Европе на продукты тратится 31,3% от дохода, то в Эстонии — целых 44,5%.

Жители Латвии, Литвы, Польши и Финляндии тоже тратят больше среднего (34,6%, 34,5%, 35,5%, 34,3 % соответственно), но их расходы все же более скромны, чем наши.

По количеству оставляемых в продуктовых магазинах средств Эстония схожа с Болгарией (43,9%), Венгрией (50,5%) и Хорватией (50,3%).

Жители Германии тратят на продукты 27,7, Франции — 35,9 и Великобритании — 28% от своих доходов.