Исследование: жители Эстонии стали потреблять больше майонеза

Среди крупнейших производителей майонеза Эстонии долю рынка в двухлетнем сравнении больше всего увеличило предприятие Polven Foods OÜ, которое за год нарастило объем рыночной доли на 5,3 процентных пункта.

”Фаворитом потребителей по-прежнему является майонез сорта ”Провансаль” с горчичным привкусом и кремовой текстурой. Если в предыдущие годы люди предпочитали, скорее, продукцию с пониженным содержанием жира, то на основании результатов последних лет наметилась тенденция, в соответствии с которой предпочтение отдается более сытным и качественным продуктам. И что самое главное: эстонский потребитель предпочитает продукцию местного производителя”, — пояснил член правления Polven Foods OÜ Юри Лоонурм.

Оборот одного из крупнейших производителей майонеза и сгущенного молока Polven Foods OÜ в прошлом году вырос на 9,8%. Годовой оборот за прошлый год составил 5 433 117 евро, а годом ранее — 4 941 321 евро. Более половины оборота приходится на экспорт в Латвию, Литву и Польшу.

По данным фирмы исследований Nielsen, самое высокое потребление майонеза в 2018 году было в декабре, а самым любимым продуктом стал майонез Polven Foods OÜ Lemmik Originaal Provansaal в 700-граммовой экологичной мягкой упаковке. Объем потребления майонеза Lemmik Originaal Provansaal за год вырос на 40,5%. По данным Nielsen, в декабре 2018 года на рынке майонеза Эстонии было в общей сложности 96 продуктов.