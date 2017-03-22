Исследование: жители Эстонии совершают около 7% своих покупок в интернете

Проведенное недавно компанией Kantar TNS общеевропейское исследование онлайн-шопинга показало, что в Эстонии заказанные в интернете товары составляют 6,2% всех покупок физических вещей, причем этот показатель постоянно растет. 71% эстонских потребителей, совершавших покупки в интернете, пользовались услугами зарубежных онлайн-магазинов, при этом 82% из них ответили, что планируют совершать покупки в зарубежных онлайн-магазинах и впредь.

Среди зарубежных онлайн-магазинов жители Эстонии отдают предпочтение китайским (63%), британским (53%) и немецким (32%) продавцам. Если говорить о регионах, но на первом месте для жителей Эстонии все же находится Европа (72%), при этом 16% совершенных в европейских онлайн-магазинах покупок приходятся на соседние страны — Латвию, Финляндию и Россию. На втором месте по регионам — Китай (63%), и на третьем — США (31%). В последнее время среди совершающих покупки онлайн жителей Эстонии наиболее популярен сервис AliExpress.

”Как в Эстонии, так и в Европе в целом продолжает набирать популярность шопинг в зарубежных онлайн-магазинах. Особенно хорошо это сказывается на доходах китайских магазинов — на китайских сайтах европейцы совершают больше всего покупок”, — рассказала директор по электронной торговле DPD Eesti AS Маргот Пости.

Основные причины посещения зарубежных онлайн-магазинов — более низкие цены и широкий ассортимент. 59% респондентов ответили, что ищут более выгодные цены, а 50% считают, что в зарубежных онлайн-магазинах можно найти товары и бренды, не представленные в местных магазинах. 76% последних покупок были совершены на сайтах, которыми покупатели ранее уже пользовались.

По словам Маргот Пости, жители Эстонии ищут оптимального соотношения цены и качества, и не придают особого значения тому, в онлайн-магазине какой страны оформлять заказ. ”Что касается заказа товаров из-за рубежа, то здесь жители Эстонии среди остальных европейцев выделяются тем, что придают большое значение скорости, простоте и удобству процесса доставки и возврата. DPD также прилагает усилия к тому, чтобы доставка товаров осуществлялась как можно быстрее, где бы ни находился человек, совершивший покупку онлайн”, — заявила Пости.

В зарубежных интернет-магазинах жители Эстонии чаще всего заказывают высокотехнологичные товары и электронику, одежду, обувь и товары для проведения досуга. Возврат последнего приобретенного онлайн товара осуществили 3% респондентов из Эстонии. Наиболее часто покупатели осуществляли возврат высокотехнологичных товаров и электроники.

Проведенное Kantar TNS исследование в области онлайн-шопинга показало, что жители Европы совершают онлайн примерно десятую часть (9,6%) всех покупок физических товаров. При этом 85% покупок в интернете совершают люди, которые ранее уже пользовались услугами онлайн-магазинов. 88% респондентов из Эстонии, совершавших покупки онлайн, ответили, что последнюю покупку было совершить несложно, а 92% остались довольны процессом и результатом. Большинство респондентов (96%) планируют и впредь совершать покупки онлайн.

Отчет об онлайн-шопинге для концерна DPD составила фирма Kantar TNS. Исследование проводилось с 19 сентября по 7 октября 2016 года. В анонимном опросе участвовали 23 450 респондентов из 21 европейской страны, включая Эстонию. В выборке участвовали люди в возрасте от 18 лет, купившие с начала 2016 года в Интернете хотя бы один физический предмет.