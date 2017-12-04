Исследование: жители Эстонии скорее откажутся от секса, чем от телефона

Как показало исследование Norstat, немало наших сограждан, особенно среди молодежи, готовы отказаться от домашнего любимца, зубной щетки или секса ради телефона с выходом в интернет, сообщает Tele2.

В ходе опроса, проведенного в рамках исследования потребительских предпочтений по заказу Tele2, выяснилось следующее: 20% опрошенных в возрасте до 24 лет скорее откажутся от секса, чем от телефона. А еще 16% готовы пожертвовать своим автомобилем или зубной щеткой, лишь бы не расставаться с телефоном.

По словам директора по продукции Tele2 Катрин Арон, 82% участников опроса в возрасте 16 — 24 лет вообще не расстаются со своим телефоном и пользуются им регулярно даже в ванной и туалете.

”Никто не спорит, телефон значительно облегчает нашу жизнь, однако чрезмерное его использование может привести к настоящей телефонной зависимости. Так, четвертая часть опрошенных из группы 16 — 34-летних призналась, что из-за увлечения телефоном страдают их личные отношения”, — отмечает она.

Выяснилось также, что у более чем четверти молодых людей уже возникали проблемы с межличностными отношениями в школе или на работе по причине телефонной зависимости. ”Беспристрастная статистика подтверждает: женщины становятся чаще зависимыми от смартфона, нежели мужчины”, — предупреждает Арон.

Итоги исследования:

38% молодежи тратят на телефон свыше трех часов в день.

49% 16 — 24-летних сразу же после утреннего пробуждения хватаются за телефон.

У 57% опрошенных отсутствие смарт-устройства вызывает нервозность.

58% в возрасте 16 — 24 лет и 49% в возрасте 25 — 34 лет считают, что им надо сократить время пользования телефоном.

15% всех участников опроса и 24% среди 16 — 24-летних уже попадали из-за телефона в опасные дорожные ситуации — в качестве водителя или пешехода.

Исследование потребительских предпочтений проводилось через интернет в октябре 2017 года по заказу Tele2. В нем приняли участие 500 человек старше 16 лет.