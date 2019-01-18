Исследование: жители Эстонии оптимистично настроены в отношении будущего

По оценкам экспертов, рост экономики Эстонии замедлится, но люди смотрят в будущее с оптимизмом. Согласно проведенному Faktum-Ariko опросу, 69% населения считают, что в ближайшие три года жизнь в Эстонии изменится к лучшему.
Однозначно более позитивно настроены, в сравнении со среднестатистическим жителем страны, молодые люди в возрасте 18–29 лет, а также жители Таллинна и Харьюмаа в целом. В среднем несколько более негативно в отношении будущего настроены респонденты возрастных категорий 50–59 лет и 60–74 лет, а также жители Западной и Восточной Эстонии.
Женщины более оптимистичны, чем мужчины — из них 73% находят, что в ближайшие три года жизнь изменится к лучшему. Из мужчин такого мнения придерживаются 65%.
”Высокая трудовая занятость и рост заработных плат способствуют оптимистичному взгляду населения на будущее. Несмотря на то, что в ближайшие годы можно ожидать замедления глобального экономического роста, люди еще нескоро ощутят такое замедление на собственном кошельке, и частное потребление, которое на данный момент является залогом местного экономического роста, продолжит расти”, — прокомментировал результаты исследования Урмо Кокман, член правления компании BB Finance OÜ, предлагающей кредиты под товарным знаком Raha24.
Кокман добавил, что люди, которые позитивно настроены в отношении будущего, больше инвестируют и больше тратят.
Средний получатель потребительского кредита — 40-летний проживающий в городе и получающий среднюю по стране зарплату семейный человек. Крупные суммы в кредит заметно чаще берут люди с высшим образованием и более высоким уровнем зарплаты, чей нетто-доход составляет 950 евро и больше. По данным Финансовой инспекции, всего в Эстонии заключено почти 500 000 договоров потребительского кредитования, т. е. малый кредит есть у каждого второго жителя страны.
Исследование потребительских привычек и расходов жителей Эстонии провела фирма Rait Faktum-Ariko. В проводившемся в течение двух недель в октябре исследовании приняли участие 511 человек со всей Эстонии в возрасте 18–74 лет.