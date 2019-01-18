Исследование: жители Эстонии оптимистично настроены в отношении будущего

Однозначно более позитивно настроены, в сравнении со среднестатистическим жителем страны, молодые люди в возрасте 18–29 лет, а также жители Таллинна и Харьюмаа в целом. В среднем несколько более негативно в отношении будущего настроены респонденты возрастных категорий 50–59 лет и 60–74 лет, а также жители Западной и Восточной Эстонии.

Женщины более оптимистичны, чем мужчины — из них 73% находят, что в ближайшие три года жизнь изменится к лучшему. Из мужчин такого мнения придерживаются 65%.

”Высокая трудовая занятость и рост заработных плат способствуют оптимистичному взгляду населения на будущее. Несмотря на то, что в ближайшие годы можно ожидать замедления глобального экономического роста, люди еще нескоро ощутят такое замедление на собственном кошельке, и частное потребление, которое на данный момент является залогом местного экономического роста, продолжит расти”, — прокомментировал результаты исследования Урмо Кокман, член правления компании BB Finance OÜ, предлагающей кредиты под товарным знаком Raha24.

Кокман добавил, что люди, которые позитивно настроены в отношении будущего, больше инвестируют и больше тратят.