24.05.2018, 09:15

ИССЛЕДОВАНИЕ: Жители Эстонии не интересуются размером своей будущей пенсии, но все активнее делают накопления

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rus.delfi.ee
EST 2
III sammast
III sammastFoto: Ester Vaitmaa

Как следует из недавнего исследования банка SEB о готовности к пенсии, жители Эстонии все больше откладывают на свою пенсию, а такие альтернативы финансирования своей жизни на пенсии, как приобретение недвижимости или занятие предпринимательством, становятся всё более второстепенными. Активность накоплений за последние четыре года возросла почти на 18 процентных пунктов, сейчас на пенсию откладывают 43% жителей Эстонии (в 2017 году этот показатель был соответственно 32%; в 2016 году — 27%; в 2015 году — 25%).

Помимо почти половины тех, кто откладывает на пенсию, 32% респондентов планируют в будущем начать делать дополнительные накопления, однако активнее всего начинают копить женщины и люди, возраст которых всё больше приближается к пенсионному. В основном на пенсию дополнительно откладывают суммы в размере от 20 до 50 евро (43% респондентов), при этом 37% ежемесячно откладывают на пенсию свыше 100 евро. Активнее всего к пенсии готовятся люди с высокими доходами, с высоким уровнем образования и проживающие в крупных городах.

”С одной стороны, стоит порадоваться, что люди всё больше задумываются о необходимости копить на пенсию, и осознали, что это самый простой способ скопить приличный капитал на будущее, откладывая ежемесячно небольшие суммы. Однако беспокоит то обстоятельство, что 83% респондентов признались, что их не интересует размер будущей пенсии. То есть люди копят, но не имеют четкой картины, сколько следует откладывать на пенсию, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. Многие даже не понимают, что, накапливая лишь во II ступень, они могут даже не мечтать о финансовом благополучии на пенсии”, — прокомментировал изменения председатель правления фирмы SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

ТОП

Менее трети жителей Эстонии верят, что государство способно обеспечить им достойную пенсию, при этом 55% респондентов верят, что сами могут справиться с обеспечением своей пенсии. Тенденцию накоплений поддерживают как заметные демографические сдвиги в обществе, так и низкий уровень государственной пенсии — эти факторы схожи во всех трех странах Балтии. Сегодня средняя пенсия в Литве составляет 236 евро, в Латвии — 256 и в Эстонии — 313 евро. В демографическом плане самый сложный момент в странах настанет уже тогда, когда на пенсию выйдут те, кому сейчас приблизительно 40 лет, и соотношение людей трудоспособного возраста и пенсионеров заметно изменится. Сейчас в Эстонии пенсионеры составляют 26% населения, а в 2040-м году их будет уже почти 40%. В Латвии сегодня 28% пенсионеров, а в будущем пенсионеры составят уже 43% от всего населения страны; в Литве эти показатели — 27% и 42% соответственно.

Исследование SEB на тему готовности населения к пенсии изучает осведомленность жителей стран Балтии в вопросах пенсии, доверие к пенсионной системе, поведение людей при накоплении к пенсии и чувство уверенности в отношении своей будущей пенсии. В 2018 году в исследовании приняли участие 1500 респондентов, в т. ч. 500 человек в Эстонии. Фокус исследования этого года был сосредоточен на предпочтениях населения в отношении пенсионных фондов и сферы инвестиций, а также на необходимости реформы пенсионной системы в Эстонии.

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