Исследование: Жители Эстонии любят большие телевизионные экраны и не готовы от них отказаться

Проведенное в Эстонии исследование показало, что 57% жителей Эстонии не могут отказаться от телевизора больше, чем на неделю, а 9% были бы не готовы отказаться от телевизоров даже на день. Целых 68% респондентов считают большие экраны очень важным фактором.

Согласно проведенному в апреле исследованию, самыми большими любителями телевизоров в Эстонии являются люди старше 40 лет. В этой возрастной группе больше, чем на неделю отказаться от телевизора не готовы целых две трети респондентов. Среди людей моложе 40 лет этот показатель составляет 48%.

”Эстонцы — настоящие любители телевидения и высоко ценят возможность узнавать о происходящем в мире с телеэкрана, — прокомментировал руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс. — Если в целом люди все же готовы на некоторое время отказаться от телевидения, то каждый десятый житель Эстонии не представляет, как смог бы не смотреть телевизор хотя бы один день”.

Согласно исследованию, 75% респондентов назвали самым важным в телевизоре качество изображения и высокое разрешение, а для 68% важен размер экрана.