28.04.2018, 13:20

Исследование: Жители Эстонии любят большие телевизионные экраны и не готовы от них отказаться


rus.delfi.ee
EST 3
Kaardus Samsungi teler
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Проведенное в Эстонии исследование показало, что 57% жителей Эстонии не могут отказаться от телевизора больше, чем на неделю, а 9% были бы не готовы отказаться от телевизоров даже на день. Целых 68% респондентов считают большие экраны очень важным фактором.

Согласно проведенному в апреле исследованию, самыми большими любителями телевизоров в Эстонии являются люди старше 40 лет. В этой возрастной группе больше, чем на неделю отказаться от телевизора не готовы целых две трети респондентов. Среди людей моложе 40 лет этот показатель составляет 48%.

”Эстонцы — настоящие любители телевидения и высоко ценят возможность узнавать о происходящем в мире с телеэкрана, — прокомментировал руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс. — Если в целом люди все же готовы на некоторое время отказаться от телевидения, то каждый десятый житель Эстонии не представляет, как смог бы не смотреть телевизор хотя бы один день”.

Согласно исследованию, 75% респондентов назвали самым важным в телевизоре качество изображения и высокое разрешение, а для 68% важен размер экрана.

”В категории бытовой техники мы видим, что растет популярность устройств премиум-класса — это касается и телевизоров. Покупая новый телевизор, люди все чаще предпочитают экраны не меньше 60 дюймов. В Эстонии особенно популярны 65-дюймовые телевизоры, причем в этом году мы прогнозируем рост их продаж во всех странах Балтии”, — сказал Тийтс.

Больше всего жители Эстонии хотят смотреть на больших экранах фильмы хорошего качества (86% ответивших), развлекательные передачи (33%), видеоклипы (32%) и спортивные передачи (31%). Для более молодых респондентов важной также является возможность играть на телевизоре в видеоигры.

”Сегодня телевизор — не просто устройство для просмотра телепередач. Это развлекательный центр, умный помощник и элемент дизайна. К примеру, возможность Ambient нового QLED-телевизора Samsung превращает телевизор в ”хамелеона”, делая его практически незаметным на стене, когда он не используется”, — пояснил Тийтс.

ТОП

”Превосходное качество изображение — элементарное качество, которым должен обладать хороший телевизор. Однако, покупая новый телевизор, люди исходят из того, что он должен хорошо вписываться в интерьер, а также, что помимо просмотра фильмов и передач, телевизор должен, например, уметь управлять всем ”умным” домом”, — добавил Тийтс.

Заказанное компанией Samsung исследование провело среди жителей Эстонии предприятие Faktum-Ariko. В исследовании участвовали 500 человек. Цель проходящего уже второй год подряд в Эстонии исследования — выяснить, какие характеристики люди больше всего ценят в современных телевизорах, и каким образом используют различные предлагаемые смарт-телевизорами возможности.

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