Исследование: жители Эстонии более беззаботны в финансовых вопросах, чем жители Литвы

В рамках исследовании изучили также прогнозы людей относительно своего финансового положения на ближайшие два года и сравнили их с данными, полученными в 2012 и в 2015. Выяснилось, что по сравнению с 2015-м годом статистика изменилась несущественно, однако в 2012-м году люди были настроены значительно более пессимистично в отношении своего финансового положения. Тогда в светлое будущее верили только 29%, а в этом году — 37%. Число пессимистов тоже сократилось в два раза: сейчас ухудшения ситуации ожидают 11% респондентов, в то время как в 2012-м году их было 21%.

”Ожидания относительно будущего в странах Балтии совпадают”, — прокомментировал Айвар Воог. ”В 2012-м году экономики государств только начали оправляться от кризиса, и в памяти людей были свежи воспоминания о крахе 2009-го года. К 2015-му году раны затянулись, и будущее снова начало видеться в розовом цвете. Однако, отдельного внимания заслуживает тот факт, что сейчас число оптимистов не превышает показатель 2015-го года, несмотря на быстрый экономический рост последних лет. Меня немного удивляет и то, что жители Литвы по сравнению со своими северными соседями настроены более пессимистично”.

Одна пятая жителей Эстонии не придерживается бюджета



Представители Kantar Emor опросили людей, когда и как надолго вперед они планируют свои расходы. Четверть респондентов во всех трех странах строят планы на месяц. В то же время целых 20% опрошенных в Эстонии вообще не занимаются планированием финансовых вопросов — это самый высокий показатель в Прибалтике, в Литве таких людей 17%, а в Латвии — 19%.

Литовцы заметно отличаются от эстонцев и латышей в вопросах долгосрочного планирования расходов: если в Латвии планируют расходы и доходы на 6 месяцев, год или больше года 23%, в Эстонии –26%, то в Литве — целых 32%. По оценке Воога, это может быть связано с различиями в размере зарплат жителей стран Балтии, поскольку меньше доход, тем тщательнее надо продумывать расходы семьи.

В Литве средняя зарплата за прошлый год по данным местного Департамента статистики составила 836 евро, в Латвии 926 евро и в Эстонии 1221 евро. Средний размер пенсии в Литве в прошлом году был 227 евро, в Латвии 289 и в Эстонии 405 евро. ВВП Эстонии в прошлом году увеличился на 4,9%, в Латвии — на 4,5% и в Литве — на 3,8%.

Kantar Emor впервые провел масштабное комплексное исследование финансовых установок в Эстонии, в Латвии и в Литве. В рамках этого опроса определили общее финансовое положение населения и их цели на будущее, а также картографировали вопросы, связанные с кредитами и кредитным поведением. В ходе исследования коснулись также вопросов сбережений и инвестиций, уплаты налогов, предпринимательства, криптовалют и известности предприятий из сферы финансовых технологий. В каждом государстве опросили тысячу человек, в Эстонии опрос провели в мае, в Латвии и в Литве — осенью.