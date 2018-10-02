02.10.2018, 16:20

Исследование зарплат: три четверти работников стали получать больше

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rus.delfi.ee
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PalgatõusFoto: Ilmar Saabas

Согласно свежему исследованию Fontes, у 73 процентов работников месячная заработная плата выросла, хотя они выполняли ту же работу, которую выполняли и в прошлом году. Процент роста зарплаты составил 9,7%, и этот показатель является одним из самых высоких в Европе.

У работников, работа и ответственность которых по сравнению с предыдущим периодом не изменились, основная зарплата в среднем изменилась на 6,4%. Если не брать в расчет тех работников, чья основная зарплата не изменилась или уменьшилась, то в прошлом году средний рост месячной основной зарплаты составил 9,7%.

По словам партнера Fontes Ирьи Раэ, эти цифры не были бы настолько высокими, если бы они касались меньшей части рынка. ”Когда изменения затрагивают большую часть людей, то есть каждый знает кого-то, чья зарплата выросла, то давление зарплат очень чувствуется. В прошлом году рост зарплат затронул как неквалифицированных рабочих, так и специалистов высшего звена во всех секторах и по всей Эстонии, были лишь некоторые расхождения в процентах”.

Согласно исследованию, средний размер основной зарплаты в 2018 году составил 1 586 евро. Больше всего зарплаты выросли в Харьюмаа, Вырумаа и Тартумаа. По сферам по-прежнему самые высокие зарплаты платятся в ИТ-секторе, также высокие зарплаты в финансовой сфере, в сфере по анализу данных, а также в сферах развития продуктов и услуг. Низкий уровень зарплат наблюдается в сферах обслуживания, розничной торговли, логистики и в складской сфере.

За долгое время зарплаты в Эстонии находятся на самом высоком уровне, и рост зарплат продолжится. Самые большие заработные платы у людей, которые родились в 1976-1981 годах. В рамках одной и той же работы возраст не оказывает значительного влияния на уровень зарплат.

”Давление зарплат продолжится, и предприятия прогнозируют к новому году более чем 5%-ное повышение зарплат. Если в 2017 году повышение зарплат прогнозировали около половины организаций, то в 2018 году поднять месячные зарплаты работников планируют уже около 2/3 работодателей, принявших участие в исследовании. Понижение зарплат никто не прогнозировал”, добавила Раэ.

Исследование зарплат Fontes — это самое обширное исследование зарплат в Эстонии, которое ежегодно проводится с 1995 года. В исследовании принимают участие более 360 организаций и рассматриваются данные о зарплате около 73 000 рабочих мест. 62% рассматриваемых в исследовании рабочих мест находятся в Таллинне и Харьюмаа, 12% в Ида-Вирумаа и 11% в Тартумаа. Самые крупные сектора, представленные в исследовании, это производство, торговля, ИТ и телекоммуникация. Половина организаций, участвовавших в исследовании, основаны на иностранном капитале. Более чем у половины организаций, принявших участие в исследовании, численность работников достигает 50-500 человек, почти у 40% организаций менее 50 работников, а организации с численностью работников более 500 человек составили около 10% из числа опрошенных.

Исследование зарплат Fontes по-прежнему проводится во всех трех Балтийских странах, и благодаря единой методике данные о зарплате можно легко сравнивать.

С 2013 года, в сотрудничестве с компанией Mercer, Fontes проводит также исследование Mercer Total Remuneration Survey (TRS). Речь идёт об исследовании уровня зарплат и компенсаций, которое проводится в более чем 120 странах по единой методике. Таким образом, при необходимости мы можем предложить нашим клиентам и информацию о международном уровне зарплат.

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