Исследование зарплат: три четверти работников стали получать больше

У работников, работа и ответственность которых по сравнению с предыдущим периодом не изменились, основная зарплата в среднем изменилась на 6,4%. Если не брать в расчет тех работников, чья основная зарплата не изменилась или уменьшилась, то в прошлом году средний рост месячной основной зарплаты составил 9,7%.

По словам партнера Fontes Ирьи Раэ, эти цифры не были бы настолько высокими, если бы они касались меньшей части рынка. ”Когда изменения затрагивают большую часть людей, то есть каждый знает кого-то, чья зарплата выросла, то давление зарплат очень чувствуется. В прошлом году рост зарплат затронул как неквалифицированных рабочих, так и специалистов высшего звена во всех секторах и по всей Эстонии, были лишь некоторые расхождения в процентах”.

Согласно исследованию, средний размер основной зарплаты в 2018 году составил 1 586 евро. Больше всего зарплаты выросли в Харьюмаа, Вырумаа и Тартумаа. По сферам по-прежнему самые высокие зарплаты платятся в ИТ-секторе, также высокие зарплаты в финансовой сфере, в сфере по анализу данных, а также в сферах развития продуктов и услуг. Низкий уровень зарплат наблюдается в сферах обслуживания, розничной торговли, логистики и в складской сфере.