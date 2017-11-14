Исследование: возрастающий дефицит рабочей силы наблюдается во всех секторах

В ходе исследования, проводимого каждой осенью крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CV Keskus и Агентством по исследованию зарплат, выяснилось, что ощущаемая уже сейчас проблема нехватки рабочей силы углубляется.

В течение следующих шести месяцев принять на работу новых работников хотело бы большинство предприятий, которые приняли участие в исследовании. Дефицит рабочей силы заметно расширил и планы работодателей по пересмотру зарплат. Согласно свежему исследованию, повышение зарплат могут себе позволить работодатели публичного сектора, где 79% респондентов планируют в ближайшее время повысить основную зарплату работников.

”В октябре этого года в нашем ежегодном, девятом по счету осеннем исследовании рынка труда участвовали более 800 работодателей из разных регионов и сфер деятельности Эстонии, которые предоставляют работу примерно 66 000 человек, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — Две трети отвечавших работодателей хотели бы в течение следующих шести месяцев нанять новых работников, а половина — создать новые рабочие места”.

”Больше всего для найма новых работников открыты работодатели секторов электро- и газоснабжения и энергетики, но очень большой спрос имеется также в секторе ИТ, охранной, технической и гостиничной сферах, — добавил Хенри Аувяэрт. — Однако с поиском подходящих работников эстонские работодатели испытывают трудности. По данным Департамента статистики во втором квартале этого года в Эстонии было не заполнено 12 000 рабочих мест. Кроме того, согласно данным прогноза по народонаселению, в связи с демографическими изменениями количество людей трудоспособного возраста ежегодно сокращается на 3 000 — 5 000 человек”.

По словам Хенри Аувяэрта, дефицит рабочих рук выражается и в зарплатной гонке. ”Увеличение спроса привело к повышению ожиданий по зарплате среди соискателей работы и заставило работодателей пересмотреть уровни зарплат необходимых работников”, — сказал Хенри Аувяэрт. — В то же время нельзя дать возникнуть иллюзии, что зарплата растет у всех. Из исследования рынка труда выяснилось, что рост зарплаты касается в основном специалистов. Каждый второй планирующий повышение зарплат работодатель намерен повысить именно зарплаты специалистов”.

По секторам повышение зарплат планируют большее количество работодателей публичного сектора — 79% работодателей планируют в течение следующих шести месяцев повысить основную зарплату работников. Более 60% работодателей планируют повысить зарплату также в секторе природных ресурсов, административной и вспомогательной деятельности, юридической сфере, в секторе образования, инфотехнологии и механики/техники.

В каких сферах существует самая большая потребность в новых работниках? (ТОП 15)