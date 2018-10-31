31.10.2018, 21:20

Исследование: важнейшее качество автомобиля для жителей Эстонии — безопасность

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Uued masinad Paldiski sadamas
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Cреди жителей Эстонии важнейшим качеством автомобиля считается безопасность. Это подтвердили свыше 70% респондентов в рамках исследования AS SEB Liising, проведенного летом 2018 года.

Следующее место после безопасности в этом ряду занимают цена автомобиля, которая очень важна для 67% респондентов, и расход топлива (62% респондентов). Менее важными для жителей Эстонии являются такие характеристики, как внедорожные способности, экологичность автомобиля и его цвет.

Платы, связанные с лизингом автомобиля (например, плата за заключение договора и процентная ставка по лизингу), посчитали важными только от 30 до 40% опрошенных из Эстонии. При этом в Латвии и Литве лизинговые расходы оказались важны более чем для половины респондентов. По оценке латвийских и литовских автолюбителей, при покупке автомобиля наиболее значимым качеством является его цена, что отметили приблизительно 75% респондентов.

”Улучшение культуры дорожного движения и тем самым его безопасности не происходит за одно мгновение. В последние годы в Эстонии было проведено множество кампаний по улучшению культуры дорожного движения, и мы рады отметить их влияние на мышление людей, свидетельством чего являются и результаты нашего опроса. Для покупателей из Эстонии безопасность зачастую играет более важную роль, чем цена автомобиля или расходы, связанные с лизингом. Помимо безопасности, средний потребитель из Эстонии высоко оценивает вместительность и комфорт машины. У наших балтийских соседей цена по-прежнему считается наиболее важным качеством автомобиля, однако значение придается и таким характеристикам, как вид топлива и экономичность, а также лизинговым и прочим расходам”, — прокомментировал результаты исследования Рейн Карофельд.

Среди жителей стран Балтии наибольшее внимание марке и дизайну автомобиля уделяют литовцы: из них 30% посчитали дизайн очень важным, а 50% — существенным. Наименее требовательными в отношении дизайна оказались эстонцы.

Исследование потребительских привычек, связанных с покупкой и эксплуатацией автомобилей, организованное SEB Liising в Эстонии, Латвии и Литве, было проведено в июне и июле 2018 года и охватило свыше 3100 респондентов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Таллинне активизировались мошенники, бессовестно эксплуатирующие гуманизм и филантропию эстоноземельцев

31.10.2018
Наступила осень, и в Таллинне в очередной раз активизировались мошенники, давящие на жалость и сострадание наших склонных к человеколюбию соотечественников.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Созыв резервистов на учения, закрытие театра NO99 и интервью Delfi с папой "Ералаша"

31.10.2018
- Правительство созывает 1248 резервистов на дополнительные учения.
- Борис Грачевский в Таллинне: новый “Ералаш” стал пожестче.
- Спектакль окончен. Театр NO99 закрывается.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО| Соцдемы дарили прохожим на улице цветы в знак равной зарплаты: как реагировали на это мужчины и женщины?

31.10.2018
В День равной зарплаты социал-демократы провели свою традиционную акцию, в рамках которой дарили прохожим алые розы и напоминали жителям о том, что женщины и мужчины должны получать равную зарплату за равный труд.
Подробнее

ФОТО: "Я буду самым крутым мужем". Фигуристка Забияко выходит замуж за режиссера

31.10.2018
24-летняя фигуристка сборной России Наталья Забияко, завоевавшая серебряную медаль командного турнира Олимпиады-2018 с Александром Энбертом, выходит замуж за 23-летнего российского кинорежиссера Данила Гринькина.
Подробнее


-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092001
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
90,30 €

После 16 лет в кресле мэра Нарвы Тармо Таммисте надеется уйти в Рийгикогу

31.10.2018
Мэр Нарвы Тармо Таммисте заявляет, что если в будущем марте он наберет необходимое количество голосов на выборах в Рийгикогу, то будет работать в парламенте, оставив место градоначальника, которое, скорее всего, займет человек, не состоящий ни в какой партии. Если это произойдет, нарвская власть, скорее всего, станет полностью беспартийной.
Подробнее



”Я опасен для себя и окружающих”. Сирийский беженец просится на родину, но вернуться не получается

31.10.2018
Небывалая ситуация: мужчина, прибывший в Эстонию по миграционной квоте, добровольно хочет вернуться на родину в Сирию, но это ему никак не удается, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Подробнее



ГАЛЕРЕЯ │ “Лучшее деревянное строение 2018” — голосуйте!

31.10.2018
Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии уже в 16-й раз проводит конкурс среди деревянных строений с целью продемонстрировать технические, а также широкие архитектурные возможности и выявить лучшие решения в использовании древесины как в строительных конструкциях, так и во внешней и внутренней отделке. Вы сможете проголосовать за своего фаворита до 4 ноября 23:59 ч. Строение, набравшее наибольшее количество голосов на порталах moodnekodu.ee и dekor.ee, станет победителем читательского голосования.
Подробнее