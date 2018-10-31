Исследование: важнейшее качество автомобиля для жителей Эстонии — безопасность

Следующее место после безопасности в этом ряду занимают цена автомобиля, которая очень важна для 67% респондентов, и расход топлива (62% респондентов). Менее важными для жителей Эстонии являются такие характеристики, как внедорожные способности, экологичность автомобиля и его цвет.

Платы, связанные с лизингом автомобиля (например, плата за заключение договора и процентная ставка по лизингу), посчитали важными только от 30 до 40% опрошенных из Эстонии. При этом в Латвии и Литве лизинговые расходы оказались важны более чем для половины респондентов. По оценке латвийских и литовских автолюбителей, при покупке автомобиля наиболее значимым качеством является его цена, что отметили приблизительно 75% респондентов.

”Улучшение культуры дорожного движения и тем самым его безопасности не происходит за одно мгновение. В последние годы в Эстонии было проведено множество кампаний по улучшению культуры дорожного движения, и мы рады отметить их влияние на мышление людей, свидетельством чего являются и результаты нашего опроса. Для покупателей из Эстонии безопасность зачастую играет более важную роль, чем цена автомобиля или расходы, связанные с лизингом. Помимо безопасности, средний потребитель из Эстонии высоко оценивает вместительность и комфорт машины. У наших балтийских соседей цена по-прежнему считается наиболее важным качеством автомобиля, однако значение придается и таким характеристикам, как вид топлива и экономичность, а также лизинговым и прочим расходам”, — прокомментировал результаты исследования Рейн Карофельд.