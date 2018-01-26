Исследование: важнее всего для клиентов банков — безопасность и премиальные программы

Международное исследование фирмы по производству программного обеспечения CGI показало, что ожидания жителей развитых стран в отношении поставщиков финансовых услуг растут и все большее значение приобретают дополнительные ценности. Если банки будут недостаточно стараться для того, чтобы сохранить свою важность для клиентов, то вскоре они могут быстро начать их терять, значится в пресс-релизе.

Главное ожидание потребителей в отношении своего банка касается безопасности: 77% респондентов считают чрезвычайно важным то, чтобы их счет и личные данные были защищены, и 75% ответивших были в этом смысле довольны банком. Вторым наиболее важным аспектом было желание потребителей получать скидки или бонусы за свой статус клиента (чрезвычайно важным это сочли 63% респондентов). Банкам очень сложно удовлетворить эти ожидания — в этом вопросе банком остались довольны всего 28% клиентов.

33% участников исследования согласились с утверждением, что банк помогает им увеличивать стоимость активов. Свой банк считают инновационным всего 45%, и только каждый второй думает, что полученные банковские услуги облегчают его жизнь (51%) или что отношения с банком можно назвать приятными (52%). Большинство респондентов (58%) считают, что на сегодняшний день банк предоставляет им недостаточно персонального обслуживания.

”Из международного исследования CGI стало известно, что частные клиенты очень критично настроены в отношении банков и считают их недостаточно инновационными и ориентированными на клиента”, — сказала бизнес-руководитель банковского и финансового направления CGI Eesti Мария Жукова. ”Хотя, по сравнению с западными банками, эстонские банки новаторские и клиентоориентированные, стоит серьезно относиться к этим тенденциям. Цифровое развитие выводит на финансовый рынок новые услуги и продавцов услуг, что представляет серьезную задачу для классической банковской модели. Банки должны по-прежнему следовать за инновациями и очень серьезно относиться к вопросу удовлетворенности клиентов, в противном случае они рискуют их потерять”.

”Исследование показывает, что большинство потребителей предпочло бы приобрести те услуги, которыми они на данный момент недовольны, у своего существующего поставщика финансовых услуг, но и число тех, кто готов обратиться к нетрадиционным поставщикам финансовых услуг, быстро растет”, — добавила Мария Жукова.

В рамках потребительского исследования финансового сектора CGI опросили 2250 человек из 9 стран (Австралия, Канада, Франция, Швеция, Германия, Сингапур, Финляндия, Великобритания и США).