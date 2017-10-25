Исследование: в начале учебного года высоким спросом пользовались ноутбуки и планшеты

По данным специализирующейся на маркетинговых исследованиях фирмы GfK Retail & Technology в сентябре в Эстонии розничный объем продаж ноутбуков составил 5200 штук, планшетных компьютеров с поддержкой 4G — 2650 штук. Общая сумма продаж новых устройств составила 5,3 млн. евро. Доля ноутбуков в общей статистике продаж — 59%, планшетных компьютеров — 41%, говорится в пресс-релизе.

В Elisa сентябрь текущего года стал лучшим месяцем по продажам планшетных компьютеров с поддержкой 4G. Всего было продано 1170 планшетов, что составило 44 % от общего количества проданных в сентябре устройств этого типа.

Объем продаж ноутбуков в Elisa по сравнению с предыдущим месяцем текущего года вырос на 7 % как в единицах, так и в денежном выражении. Возрастающий спрос на ноутбуки, начало которого было отмечено еще в августе, является закономерным для этого времени и связан с началом учебного года. Из 7 брендов, продаваемых в Elisa, самыми популярными стали Lenovo, Huawei, Samsung и Apple.

По словам члена правления Elisa Андруса Хииепуу средняя цена продажи планшета в сентябре составила 193 евро, ноутбука — 850 евро. ”По этим цифрам можно проследить тренды покупательских предпочтений: планшетный компьютер покупается по возможности легкий и недорогой, так, чтобы он соответствовал основным функциям — поиску информации, чтению книг, просмотру видео в дороге и не только, в то же время, при выборе ноутбука на первое место у покупателя выходят параметры производительности и качество устройства” — уточнил Хииепуу, поясняя, какие основные факторы влияют на выбор нового устройства. По сравнению с сентябрем 2016 года, средняя цена продажи ноутбука выросла на 20%. Клиенты все больше предпочитают качественный продукт, на повышение доступности которого влияет и распространенность гибких систем оплаты при покупке. Лидером на рынке ноутбуков по-прежнему остается Apple, доля его продукции составляет 50 % от всех продаж.

По словам Андруса Хииепуу с течением времени все больше становится очевидным, что эти две группы продуктов — планшеты и ноубуки — не являются альтернативой, а скорее служат дополнением друг к другу.

Так же, как и в прошлом месяце, лидером среди планшетных компьютеров является Huawei MediaPad, среди ноутбуков — Apple MacBook Air, который отличается удобными размерами и очень приятным дизайном. Так же очень популярны модели Lenovo Ideapad в различных вариациях и Dell Vostro, который находит все большее признание среди клиентов Elisa.

Самые популярные планшеты сентября:

1. Huawei MediaPad T3 10 16GB

2. Samsung Galaxy Tab A 10.1

3. Apple iPad 9,7 (2017) 32GB

4. Lenovo Tab 3 8

5. Lenovo Tab 3 A10-70 Business

Самые популярные ноутбуки сентября:

1. Apple MacBook Air 13 128GB (2017) SWE

2. Lenovo Ideapad 110-15ISK (80UD00NBMX)

3. Asus ZenBook UX330C, 256GB

4. Dell Vostro 15 3568

5. Lenovo B50-50