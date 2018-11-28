Исследование: в каких секторах повысятся зарплаты в следующем полугодии

”Проводимое осенью каждого года крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследование рынка труда и зарплат среди работодателей показало, что в течение следующих шести месяцев планируют повысить основную зарплату 64% работодателей сектора образования и 54% работодателей сектора инфотехнологии и телекоммуникации, — сказал менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — Более половины работодателей (55%) считают, что уровни зарплат следует скорректировать, поскольку ситуация на рынке труда сложная и подходящих работников не хватает”.

”По словам работодателей, на повышение основной зарплаты во многом влияют также экономические результаты предприятий, давление на зарплаты со стороны конкурирующих предприятий, высокие ожидания со стороны новых работников и развитие существующих работников, — добавил Хенри Аувяэрт. — В течение следующих шести месяцев меньше всего будут открыты для повышения зарплат предприятия, занимающиеся ремонтом и обслуживанием машин и оборудования, и работодатели строительного сектора — с другой стороны, примерно пятая часть работодателей указанных секторов все же планирует повышение зарплат, а многие действующие в данном секторе предприниматели отметили, что они недавно уже повысили зарплаты”.