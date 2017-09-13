Исследование: в Финляндии потребуется много новых работников

Международное исследование ManpowerGroup, описывающее планы в отношении найма рабочей силы, продемонстрировало, что в настоящее время предприниматели проявляют наибольший за весь год оптимизм. В рамках исследования были опрошены 59 000 работодателей из 43 стран мира, причем в 42 странах в последнем квартале года планируют нанимать новых работников. В нашем регионе позитивный настрой в отношении найма работников скачкообразно вырос в Финляндии, где находится сейчас на наиболее высоком уровне за последние пять лет, говорится в пресс-релизе.

Этот квартал стал первым со времен мирового кризиса 2008 года, когда работодатели из всех попавших в исследование стран озвучили оптимизм в части найма рабочей силы. Из участвовавших в исследовании стран только предприниматели Швейцарии посчитали, что новых рабочих мест на их рынке пока не появится. Наиболее оптимистичные в этом плане страны находятся далеко от Эстонии: больше всего новых работников планируют нанять в Японии (23% работодателей), на Тайване (22%), в Коста-Рике (19%) и в Индии (19%). Только четыре европейские страны попали в десятку самых больших оптимистов: Венгрия (18%), Греция (15%), Румыния (15%) и Болгария (14%).

”Для работников нынешние времена — одни из наиболее благоприятных за последние десять лет, и работодателям придется приложить заметные усилия, чтобы получить хороших работников, — сказал исполнительный директор Manpower в Прибалтике Хейго Калдра. — Многие границы открыты, и мы должны учитывать, что ведем конкуренцию за работников на международном уровне, а не на маленьком закрытом рынке”.

На популярных среди жителей Эстонии рынках труда по сравнению с результатами исследования за прошлый квартал произошли значительные изменения. Если в прошлом квартале прогноз по найму рабочей силы в Финляндии составлял всего 1%, то в четвертом квартале целых 8% работодателей планируют нанять дополнительных работников. В Швеции же оптимизм, напротив, снизился с 11% до 5%. В Ирландии и Австралии работников планируют нанимать по 10% работодателей, в Великобритании — 6%, в Германии — 5%, а в Норвегии — 4%.

В ходе проведенного в Финляндии исследования были опрошены 625 предпринимателей из 10 секторов экономики. Больше всего работников нанимать планируют в Восточной Финляндии. Наибольшее количество дополнительной работы возникнет в финансовом секторе, в страховании, в секторе недвижимости, а также секторе размещения и питания. Меньше всего новых работников планируют нанимать в секторах транспорта и коммуникаций.

”Конечно, квартальное исследование демонстрирует только краткосрочные тенденции, но у эстонских предпринимателей есть повод всячески удерживать и поощрять своих работников. Часть прежде работавших в Финляндии жителей Эстонии в период экономического спада вернулась домой, но, если они успели получить хороший опыт, при появлении привлекательных предложений они могут решить вновь отправиться в Финляндию, — пояснил Хейго Калдра. — Вместе с тем, не всегда стоит пытаться конкурировать с зарплатами по ту сторону залива. Люди все больше ценят содержание и характер работы, гибкие рабочие часы и возможности карьерного роста, а также различные льготы. Никто не захочет переезжать просто ради переезда, если он высоко востребован дома”.