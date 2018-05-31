31.05.2018, 09:48

Исследование: в Эстонии женщины планируют прожить не менее 87 лет и мужчины — как минимум 85

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rus.delfi.ee
EST
KADRINA HOOLDEKODU
фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

Как следует из результатов недавно проведенного исследования SEB о готовности выхода на пенсию, жители Эстонии настроены довольно оптимистично в отношении своей продолжительности жизни – женщины планируют прожить не менее 87 лет и мужчины – как минимум 85 лет.

Лишь 28% респондентов не столь оптимистичны в отношении своей пенсии. Однако в части финансовых средств, которыми потребуется обеспечить свою пенсию, многие чувствуют себя неуверенно. Каждый третий респондент планирует работать после наступления официального пенсионного возраста, и твердость тенденции зависит от доходов респондента.

Если по данным Департамента статистики Эстонии средняя ожидаемая продолжительность жизни у женщин Эстонии в момент рождения составляет приблизительно 82 и у мужчин 73 года, то исследование SEB о готовности выхода на пенсию, учитывающее настроение самих жителей, показывает прогноз продолжительности жизни в более оптимистическом свете. Чем старше респондент, тем выше его ожидания в отношении своей продолжительности жизни, и если среди 30-летних только 26% верят, что они доживут до 80 лет, то среди 50-летних эта убежденность составляет уже 33%.

”По-человечески естественно, что мы хотим прожить долгую и полноценную жизнь. Но у нас есть склонность предполагать, что реальное время нахождения на пенсии короче, чем в действительности. Статистика ожидаемой продолжительности жизни показывает, что время нахождения человека на пенсии достаточно длительное, и поэтому нам следует заблаговременно подумать о финансировании своих доходов в этот период жизни. Привычка планировать доход на пенсии внедряется среди жителей Эстонии медленно. В планировании важно, чтобы от идеи, как финансировать свою пенсию, люди переходили к действиям. То есть если в качестве альтернативы видится инвестирование, то к нему следует приступать как можно раньше, поскольку время работает против нас”, — сказал председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Холст, комментируя результаты исследования.

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Почти половина жителей Эстонии хотели бы продолжить трудовую деятельность после 60 лет и завершить карьеру только на девятом десятке. Чем выше доход респондента сейчас, тем сильнее его убежденность дальше работать в более зрелом возрасте. Тенденция касается почти 60% респондентов, если их доход приближается к 2000 евро в месяц. Напротив, из респондентов с месячным доходом менее 1000 евро желает продолжить работу также на пенсии всего 42%.

”Мы четко видим, что хорошо оплачиваемые специалисты чувствуют себя более уверенно в отношении будущего, поскольку благодаря своему опыту и знаниями могут с большей вероятностью представлять ценность на рынке труда в более зрелом возрасте. Напротив, повышенное внимание следовало бы обратить на население с меньшим доходом, которое желает покинуть рынок труда раньше, и исходя из этого существует опасность оказаться за чертой бедности”, — отметил Холст.

Исследование SEB на тему готовности населения к пенсии изучает осведомленность жителей стран Балтии в вопросах пенсии, их доверие к пенсионной системе, поведение людей в накоплении к пенсии и чувство уверенности в отношении будущей пенсии. В 2018 году было опрошено 1500 человек, в т. ч. 500 человек в Эстонии. Фокус исследования этого года был сосредоточен на предпочтениях населения в отношении пенсионных фондов и сферы инвестиций, а также на необходимости реформы пенсионной системы в Эстонии.

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