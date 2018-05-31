Исследование: в Эстонии женщины планируют прожить не менее 87 лет и мужчины — как минимум 85

Как следует из результатов недавно проведенного исследования SEB о готовности выхода на пенсию, жители Эстонии настроены довольно оптимистично в отношении своей продолжительности жизни – женщины планируют прожить не менее 87 лет и мужчины – как минимум 85 лет.
Лишь 28% респондентов не столь оптимистичны в отношении своей пенсии. Однако в части финансовых средств, которыми потребуется обеспечить свою пенсию, многие чувствуют себя неуверенно. Каждый третий респондент планирует работать после наступления официального пенсионного возраста, и твердость тенденции зависит от доходов респондента.
Если по данным Департамента статистики Эстонии средняя ожидаемая продолжительность жизни у женщин Эстонии в момент рождения составляет приблизительно 82 и у мужчин 73 года, то исследование SEB о готовности выхода на пенсию, учитывающее настроение самих жителей, показывает прогноз продолжительности жизни в более оптимистическом свете. Чем старше респондент, тем выше его ожидания в отношении своей продолжительности жизни, и если среди 30-летних только 26% верят, что они доживут до 80 лет, то среди 50-летних эта убежденность составляет уже 33%.