11.12.2018, 13:02

ИССЛЕДОВАНИЕ: В Эстонии работники ждут от работодателей перед Рождеством денежную премию


rus.delfi.ee
EST
ИССЛЕДОВАНИЕ: В Эстонии работники ждут от работодателей перед Рождеством денежную премию
rahaShutterstock

В ходе свежего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что 40% работников ждут от работодателей перед Рождеством небольшую премию в размере до 100 евро, а не дополнительный отпуск или рождественский корпоратив. Денежная премия больше интересует молодых работников в возрасте до 25 лет, а рождественский корпоратив — людей старше 56 лет.

В результате проведенного крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee исследования выяснилось, чего больше всего ждут работники от работодателя перед рождественскими праздниками. ”Больше всего работники Эстонии хотели бы получить от работодателя денежную премию — дополнительные 100 евро ценятся выше возможности провести два дополнительных дня отпуска с семьей и близкими, — прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — Денежную премию предпочли бы как мужчины, так и женщины, однако женщины оценивают двухдневный дополнительный отпуск немного выше, чем мужчины”.

40% работников Эстонии ждут от работодателей небольшую денежную премию, 24% выбрали бы два дня дополнительного отпуска, 16% — подарочную карту на сумму до 200 евро и 10% — хороший рождественский корпоратив вместе со спутником.

Самыми непопулярными желаниями были пожертвование на благотворительность со стороны работодателя, которое предпочли бы 4% работников, подарок от работодателя (3% отвечавших) и подарочная корзина (2% отвечавших).

Каждый второй молодой человек хотел бы получить денежную рождественскую премию

Денежная премия была самой популярной именно у молодежи. ”Каждый второй работник (53%) моложе 25 лет предпочел бы именно денежную премию в размере 100 евро, каждый пятый молодой человек согласился бы на дополнительный отпуск, — добавил Хенри Аувяэрт. — Среди работников в возрасте 36-46 лет денежную премию предпочли бы 32%, т. е. менее трети отвечавших”.

”По-видимому, в Эстонии одним из самых распространенных сопутствующих рождественским праздникам благом является организуемый предприятием корпоратив, который наиболее высоко ценят работники в возрасте 56-76 лет. Из молодежи рождественский корпоратив выбрал бы лишь каждый десятый работник”, — отметил Хенри Аувяэрт.

В исследовании участвовали 1045 работников из разных сфер.

Чего больше всего ждут от работодателя по случаю рождественских праздников?

  • Небольшую денежную премию (до 100 EUR) — 40%
  • Дополнительный отпуск (2 дня) — 24%
  • Подарочную карту (стоимостью до 200 EUR) — 16%
  • Хороший рождественский корпоратив (вместе со спутником) — 10%
  • Пожертвование на благотворительность со стороны работодателя (в размере 100 EUR) — 4%
  • Подарок (напр., планшет) — 3%
  • Ужин (на 4 человек) — 2%
  • Подарочную корзину (стоимостью 100 EUR) — 2%
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