ИССЛЕДОВАНИЕ: В Эстонии работники ждут от работодателей перед Рождеством денежную премию

В результате проведенного крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee исследования выяснилось, чего больше всего ждут работники от работодателя перед рождественскими праздниками. ”Больше всего работники Эстонии хотели бы получить от работодателя денежную премию — дополнительные 100 евро ценятся выше возможности провести два дополнительных дня отпуска с семьей и близкими, — прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — Денежную премию предпочли бы как мужчины, так и женщины, однако женщины оценивают двухдневный дополнительный отпуск немного выше, чем мужчины”.

40% работников Эстонии ждут от работодателей небольшую денежную премию, 24% выбрали бы два дня дополнительного отпуска, 16% — подарочную карту на сумму до 200 евро и 10% — хороший рождественский корпоратив вместе со спутником.

Самыми непопулярными желаниями были пожертвование на благотворительность со стороны работодателя, которое предпочли бы 4% работников, подарок от работодателя (3% отвечавших) и подарочная корзина (2% отвечавших).

Каждый второй молодой человек хотел бы получить денежную рождественскую премию

Денежная премия была самой популярной именно у молодежи. ”Каждый второй работник (53%) моложе 25 лет предпочел бы именно денежную премию в размере 100 евро, каждый пятый молодой человек согласился бы на дополнительный отпуск, — добавил Хенри Аувяэрт. — Среди работников в возрасте 36-46 лет денежную премию предпочли бы 32%, т. е. менее трети отвечавших”.