26.09.2018, 14:30

ИССЛЕДОВАНИЕ: В Эстонии работники считают, что развитие технологии не повлияет на сохранность их профессии

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rus.delfi.ee
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ИССЛЕДОВАНИЕ: В Эстонии работники считают, что развитие технологии не повлияет на сохранность их профессии
Panthermedia, Scanpix

Большинство жителей Эстонии полагают, что с развитием новых технологий и автоматизации вскоре исчезнут многие профессии. В то же время, как показало исследование, проведенное по заказу Института финансов Swedbank, они уверены, что на их собственных профессиях технологии никак не отразятся.

”Несмотря на то, что 68% людей считают, что из-за внедрения новых технологий исчезнут многие профессии, столько же опрошенных считают, что их собственной профессии ничто не угрожает. Лишь 6% респондентов считают, что новые технологии повлияют на их профессии в ближайшие годы и 20% считают, что это влияние проявится через пять лет”, — рассказывает о результатах исследования директор Института финансов Swedbank Кати Воометс.

В наибольшей мере уверены в сохранении своей профессии люди, работающие в публичном секторе, а также в секторах промышленности и строительства. 76% работников публичного сектора и 68% работников, занятых в сферах промышленности и строительства не верят, что их профессия исчезнет в связи с развитием технологии. В сферах торговли и обслуживания больше всего — немного меньше 40% — людей, по мнению которых, технологии уже замещают или в ближайшее время заменят людей их профессии.

При сравнении должностных позиций наибольшую уверенность в сохранении своих должностей продемонстрировали руководители высшего и среднего звена, владельцы фирм и ведущие специалисты. Исчезновение своей профессии из-за развития технологий наиболее вероятным считают специалисты, конторские работники и работники, в чьи обязанности входит обслуживание клиентов.

По мнению участников опроса, а течение следующих десяти лет автоматизированные процессы, роботы и искусственный интеллект смогут полностью заменить работников, занимающихся анализом данных и программированием. Считается маловероятным, что технологии смогут заменить тех, чья работа связана с медициной, отношениями между людьми, мотивацией, творчеством или пониманием желаний ребёнка.

”Несмотря на то, что значительная часть жителей Эстонии уверены в сохранности своих рабочих мест, люди понимают, что постоянное самосовершенствование и освоение новых навыков даёт преимущество в конкурентной борьбе на рынке труда, и они открыты к переменам”, — сказала Кати Воометс. ”Более половины респондентов планируют для повышения своей конкурентоспособности освоить новые навыки, и каждый десятый уже приступил к обучению. Более трети опрошенных в течение своей карьеры приступили к работе в сфере, которая потребовала от них освоения новых навыков, и треть людей готовы перейти на должности, которые потребуют от них новых знаний и умений”, — добавила Воометс.

”Уже сегодня примерно у 60% должностей можно автоматизировать до трети выполняемых действий. Речь идёт, прежде всего, о рутинной физической и умственной работе. Поэтому всё важнее становится освоение новых технологий. Повышается значение так называемых мягких навыков, таких как умение решать проблемы, способность критически мыслить, руководить, работать в команде, поскольку роботы такими способностями не обладают”, — сказала член правления Фонда профессиональной квалификации Kutsekoda Тийа Рандма.

Среди стран Балтии в Эстонии немного больше людей, которые уверены в сохранении своей профессии в будущем: В Эстонии таких людей 68%, в Литве 64% и в Латвии 61%. Если в Эстонии и Литве больше всего уверенных в сохранении должностей занято в публичном секторе, то в Латвии больше оптимизма у тех, кто работает в промышленности и строительстве. В Эстонии выше, чем в других странах Балтии процент людей, готовых осваивать новые навыки для сохранения своей конкурентоспособности.

Исследование ”Развитие технологии и её влияние на рынок труда” по заказу Института финансов Swedbank провёл в Балтийских странах центр исследований SKDS в июле этого года. В Эстонии в опросе приняли участие 1005 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

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