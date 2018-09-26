ИССЛЕДОВАНИЕ: В Эстонии работники считают, что развитие технологии не повлияет на сохранность их профессии

”Несмотря на то, что 68% людей считают, что из-за внедрения новых технологий исчезнут многие профессии, столько же опрошенных считают, что их собственной профессии ничто не угрожает. Лишь 6% респондентов считают, что новые технологии повлияют на их профессии в ближайшие годы и 20% считают, что это влияние проявится через пять лет”, — рассказывает о результатах исследования директор Института финансов Swedbank Кати Воометс.

В наибольшей мере уверены в сохранении своей профессии люди, работающие в публичном секторе, а также в секторах промышленности и строительства. 76% работников публичного сектора и 68% работников, занятых в сферах промышленности и строительства не верят, что их профессия исчезнет в связи с развитием технологии. В сферах торговли и обслуживания больше всего — немного меньше 40% — людей, по мнению которых, технологии уже замещают или в ближайшее время заменят людей их профессии.

При сравнении должностных позиций наибольшую уверенность в сохранении своих должностей продемонстрировали руководители высшего и среднего звена, владельцы фирм и ведущие специалисты. Исчезновение своей профессии из-за развития технологий наиболее вероятным считают специалисты, конторские работники и работники, в чьи обязанности входит обслуживание клиентов.

По мнению участников опроса, а течение следующих десяти лет автоматизированные процессы, роботы и искусственный интеллект смогут полностью заменить работников, занимающихся анализом данных и программированием. Считается маловероятным, что технологии смогут заменить тех, чья работа связана с медициной, отношениями между людьми, мотивацией, творчеством или пониманием желаний ребёнка.