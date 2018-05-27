Исследование: в Эстонии много пользователей интернета, но мало "шопингующих" онлайн

”Исследования показали, что в Эстонии регулярно покупки онлайн совершают 33% пользователей Интернета, хотя годом ранее этот показатель еще составлял 29%. Это означает, что у нас достаточный потенциал того, что и все остальные регулярные пользователи Интернета начнут делать покупки онлайн, поскольку преимуществом Эстонии является отличная доступность Интернета, — пояснила директор по электронной торговле DPD Eesti AS Маргот Пости. — В Эстонии регулярным доступом к Интернету обладает 91% населения — тут мы занимаем третье место в Европе — тогда как, например, в Румынии этот показатель равен всего 58%, но онлайн-шоппингом занимаются там целых 43% пользователей Интернета”.

В Европе как минимум один физический предмет в месяц приобретают примерно 54% пользователей Интернета, а в Англии целых 66%. Это значит, что в среднем в Англии один покупатель совершает ежегодно 10,8 покупок в Интернете. В Эстонии же число онлайн-покупок составляет всего около 1,7.

Существует несколько причин, почему жители Эстонии еще не слишком активно покупают товары в Интернете. ”Как показывают исследования DPD, среди главных причин, препятствующих тому, чтобы жители нашей страны больше покупали онлайн, отсутствие нужного товара на складе, неисправные или плохо сделанные сайты, а также негативные оценки других пользователей, — отметила Маргот Пости. — Важной является и тема возврата товаров. Жители Эстонии не привыкли возвращать товары и до сих пор считают, что при покупках онлайн возврат становится слишком сложным процессом, хотя в действительности это далеко не так”.

”Низкой активности также может способствовать не самый лучший предыдущий опыт. Если сравнить данные основных товарных категорий с прошлогодним исследованием DPD, выяснится, что жители Эстонии стали, например, покупать в Интернете на 7% меньше обуви. Вероятно, когда-то человеку не подошел размер или что-то еще пошло не так, и теперь заказывать онлайн снова он просто не решается”, — сказала Пости. Также она подчеркнула, что в сравнении с Западной Европой в Эстонии, на самом деле, обеспечен прекрасный доступ к физическим торговым центрам и магазинам — все они расположены недалеко и каждый день работают достаточно продолжительное время. Поэтому покупка чего-то в торговом центре может казаться жителям нашей страны быстрее и удобнее.

”Несмотря на некоторые препятствующие факторы, онлайн-торговля все же постоянно растет и у новых поколений, который с младенчества привыкли к смарт-устройствам, покупательские привычки совершенно иные, — отметила Пости. — Конечно, на формирование покупательских привычек большое влияние оказывают онлайн-магазины и транспортные предприятия: предлагая новые удобные решения, они делают покупки в Интернете все более обычной частью нашей жизни”.