Исследование: в Эстонии две трети родителей не знают, чем занимаются их дети в интернете

Согласно опросу, проведенному международной фирмой Norstat, 83% детей в Эстонии от 9 до 14 лет ежедневно пользуются интернетом. И только меньше трети родителей в курсе, что они там делают, сообщает Tele2.

Результаты исследования, проведенного по заказу Tele2, показали: у 96% детей в Эстонии в возрасте 9 — 14 лет есть собственный мобильный телефон, 43% таких детей также пользуются персональным планшетом, а 42% — обычным компьютером. Чаще всего дети играют в интернете в разные игры и смотрят фильмы, а самый популярный сайт — YouTube.

Как считает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, умение пользоваться телефоном и компьютером — современный эквивалент обычной грамотности. ”Дети могут часами просиживать в интернете и, порой, даже не подозревают об опасностях, которые их там подстерегают. Теперь добрые дяденьки с конфетами стараются не крутится возле детских площадок, а находят своих жертв в социальных сетях”, — предупреждает Селиов.

По счастью, с 86% опрошенных детей родители говорили об опасностях в интернете, а с 73% — на эту тему беседовали учителя в школе. Однако, с другой стороны, только 57% детей сказали, что у них дома установлены какие-то правила пользования интернетом.

Родители действительно пытаются говорить с детьми на подобные темы, продолжает директор по обслуживанию клиентов Tele2, но постоянный контроль дома у многих отсутствует. ”Зачастую, мама или папа ограничивается формальной беседой, ну а потом дети предоставлены сами себе. И вот результат: 69% детей уверены, что их родители крайне мало или вообще ничего не знают о том, чем они занимаются в интернете”, — отмечает Селиов.

”Сегодня в интернете циркулирует невероятное множество материалов, которые в той или иной мере используют детей. И очень жаль, что родители плохо осведомлены о возможных опасностях. Tele2 в сотрудничестве с Интерполом выявляет в своей сети за месяц до полумиллиона сайтов, содержащих такие материалы”, — подчеркивает директор.

Вышеуказанное исследование проводилось в Эстонии в июне нынешнего года. В нем приняли участие 525 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Аналогичные опросы были также проведены в Латвии, Литве и Швеции.