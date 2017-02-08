Исследование: в ближайшее время роботы не заменят людей

Согласно проведенному в 43 странах исследованию, 90% работодателей убеждены, что в течение двух следующих лет дигитализация и автоматизация окажут влияние на их организации, но лишь 12% планируют сокращать количество работников в связи с этим.

В рамках исследования компании Manpower Group, в котором приняли участие 18 000 работодателей, 64% респондентов отметили, что в ближайшие два года количество работников их компаний останется прежним, 19% планируют нанять дополнительные кадры, 12% планируют провести сокращения и 5% не смогли ответить на вопрос. В то же время три четверти опрошенных работодателей отметили, что вследствие автоматизации их предприятиям в ближайшее время потребуются новые навыки, т. е. имеющиеся работники должны будут пройти обучение, а при необходимости придется нанять и новых сотрудников.

”Человечеству постоянно приходится переучиваться. Многие профессии отошли в прошлое, нет больше ни машинисток, ни многих других профессий, — рассказал исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — Развитие информационных технологий приведет к тому, что роботы в будущем несомненно заменят выполняющий рутинные задачи персонал, но это не оставит людей без работы, а лишь приведет к тому, что изменится характер работы. Таким образом, чтобы быть конкурентоспособными, мы должны быть готовы постоянно учиться новому и переучиваться. Жизненный цикл специальностей становится все короче, и вполне очевидно, что спустя 10 лет появится ряд специальностей, которые мы сегодня не можем себе представить. Если мы хотим, чтобы наши дети и молодежь были успешными в будущем, система образования и родители должны уделять больше внимания развитию творческих способностей, гибкости и мотивации к учебе”.

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В ходе проведения исследования работодателям также предстояло ответить на вопрос о том, какие навыки, по их мнению, будут особенно востребованы в будущем. Большинство респондентов нашли, что такими навыками являются информационные технологии и анализ данных, а также работа с персоналом (временно, на период адаптации) и непосредственно обслуживание клиентов, где на смену людям не смогут прийти машины. Исследование также показало, что подавляющее большинство считает новые технологии затратными и требующими специальных навыков, из-за чего работодатели относятся к перспективе настороженно и не считают, что людей в ближайшее время заменят роботы.

Manpower Group — это мировой лидер кадровой индустрии, обладающий более чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Услуги действующего уже 12 лет эстонского отделения Manpower охватывают все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до аутсорсинга и консультирования.

