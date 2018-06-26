26.06.2018, 11:50

ИССЛЕДОВАНИЕ: Успех Эстонии в будущем определит не численность населения, а уровень трудовой занятости

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rus.delfi.ee
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"Meid, eestlasi, on niivõrd vähe, et iga eestlase siht peab olema surematus!" Jaan KrossFoto: Andres Putting

Согласно результатам заказанного Центром мониторинга развития исследования, в течение следующих десятилетий численность трудоспособного населения снизится, но, поскольку люди все активнее участвуют в рынке труда, доля работающего населения по сравнению с иждивенцами не изменится или даже повысится.

Как сообщает Центр мониторинга развития, исследователи Тартуского и Таллиннского университетов пришли к выводу, что в течение двух ближайших десятилетий в Эстонии можно избежать ухудшения соотношения между работающим населением и находящимися на иждивении. Это означает, что абсолютные величины по численности населения и работоспособному населению ключевого значения не имеют.

”Сокращение численности населения не станет катастрофичным для рынка труда, если мы сможем создать условия для того, чтобы работоспособное население продолжало работать, а также поддержим баланс между работоспособным населением и находящимися на иждивении. Повышение уровня образования населения, повышение пенсионного возраста, бо́льшая интеграция — вот ключи к повышению трудовой занятости”, — сообщила эксперт Центра мониторинга развития Йоханна Валлисту.

Эти факторы работают и сейчас. Например, с 2000 года работающих стало на 72 000 человек больше, в то время как трудоспособное население в тот же период сократилось на 52 000.

”Например, среди новых поколений, достигших работоспособного возраста, людей с высшим образованием заметно больше, чем среди поколений, покидающих работоспособный возраст. Рост трудовой занятости, вызванный большей интеграцией, в основном связан с тем, что неэстоноязычные молодые люди все лучше овладевают эстонским языком. Это дает им больше возможностей на рынке труда”, — пояснила Валлисту.

Она подчеркнула, что необходимо работать над тем, чтобы снизить число выбывающих из школы учеников. Также необходимо сделать высшее и профессиональное образование более доступным.

В Эстонии пенсионный возраст поднимается с середины 1990-х гг. Это оказывает положительное влияние на трудовую занятость среди пожилого населения. Это влияние, скорее всего, продолжится, поскольку пенсионный возраст планируется увязать со средней ожидаемой продолжительностью жизни. Участию пожилого населения на рынке труда также способствует и распространение гибких форм трудовой занятости.

ТОП

Умеренная иммиграция в будущем улучшит соотношение между работающим населением и находящимися на иждивении, если предположить, что иммигранты найдут в Эстонии работу. В долгосрочной перспективе, т.е. во второй половине двадцать первого века, однако, иммиграция потеряет положительное влияние, поскольку рождаемость среди следующих поколений иммигрантов, как правило, ниже, чем среди коренного населения.

Для того, чтобы предотвратить сокращение трудовой занятости в далеком будущем, ученые видят три возможности. Это — приведение рождаемости к уровню, близкому к уровню воспроизводства, а также баланс миграционных тенденций; постоянное преобладание иммиграции с умеренным ростом рождаемости, или комбинация этих двух вариантов. В долгосрочной перспективе благодаря интеграции, повышению уровня образования населения и повышению пенсионного возраста можно создать ситуацию, в которой при любом демографическом сценарии, несмотря на ускоряющееся старение населения, сокращение работающего населения к концу 21 века останется в пределах 1–2%.

”Условиями для долгих лет работы являются сохранение здоровья населения, постоянное обучение и повышение квалификации. Разумеется, важно также, чтобы общество было положительно настроено по отношению к семье и детям”, — прокомментировала Валлисту.

В исследовании указано, что условия для повышения трудовой занятости в Эстонии — хорошие, поскольку расходы на социальную защиту в Эстонии по сравнению с другими государствами довольно скромные. В Эстонии они составляют 16% от ВВП; в странах ЕС в среднем — 28%.

Исследование изменений трудовой занятости в рамках долгосрочного прогноза рынка труда в Эстонии проводится впервые. Оно позволяет с гораздо большей точностью определить изменение соотношения между работающим населением и находящимися на иждивении.

Исследование трудовой занятости, заказанное Центром мониторинга развития в рамках проекта исследования будущего рынка труда, провели профессор Раул Эаметс, профессор Аллан Пуур, Магнус Пийритс, доктор Лууле Саккеус и доктор Мартин Клесмент. Ученые рассмотрели возможные варианты изменения трудовой занятости в долгосрочной перспективе, используя различные демографические сценарии. Демографический прогноз, легший в основу исследования, был представлен в рамках отчета о развитии человеческого потенциала в Эстонии за 2016/2017 гг. ”Эстония в век миграции”. В отчете анализировались изменения численности населения Эстонии при разных уровнях миграции и рождаемости.

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