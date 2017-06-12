Исследование: ущерб от зарплат в конверте уменьшился, но все равно существенный

Согласно новому исследованию теневой экономики, проведенному Институтом конъюнктуры, объемы нелегального алкоголя и сигарет в 2016 году в Эстонии остались в целом на уровне 2015 года, зато количество получающих зарплату в конверте людей снизилось с 11 до 8%.

Кроме того, уменьшилась удельная доля неофициального дохода в общем доходе: нелегальная часть оплаты труда людей, получающих зарплату в конверте, составила в среднем 44% по отношению ко всей зарплате. Годом ранее эта цифра составляла 54%.

”Основной причиной недовольства зарплатой в конверте является отсутствие социальных гарантий, но важным стало и то, что в таком случае трудно получить кредит в банке”, — сказала директор Института конъюнктуры Марье Йозинг.

„Согласно исследованиям, нанесенный выплатой зарплат в конвертах ущерб уменьшился на почти 50 млн евро до 109 млн евро, но негативное влияние на социальные гарантии работников, равные возможности для конкуренции среди предприятий и доступность услуг публичного сектора все же значительно”, — отметил директор отдела информации Налогово-таможенного департамента Яанек Лейз.

Согласно исследованию, чаше всего неофициально работают молодые, неэстонцы и люди с более низким уровнем образования. Больше всего зарплаты в конверте распространены в строительной сфере (19%), транспортном (16%) и производственном (13%) секторах.

Алкоголь по результатам опроса употребляло 83% жителей страны, из них 3% сознательно покупали и нелегальный алкоголь (против 4% в 2015). Главной причиной употребления подпольного алкоголя является его более низкая стоимость. Чаще всего его покупают немолодые мужчины некоренной национальности. Всего по подсчетам института в 2016 году было выпито 1,4 млн литров нелегального алкоголя, вследствие чего государство недполучило около 15, 6 млн евро.

Нелегальные сигареты в 2016 году приобретало 16% курящих (годом ранее 11%). Основными потребителями нелегальных табачных изделий стали мужчины, в возрасте 30-40 лет, некоренной национальности, с более низким уровнем образования. По оценкам, в 2016 году в Эстонии было реализовано 380 млн нелегальных сигарет, что принесло государству убытков на 54,4 млн евро.