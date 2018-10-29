Исследование: уровень жизни в Эстонии достигает 80% среднего по ЕС

В годовом сравнении кредитный портфель предприятий в SEB за девять месяцев этого года увеличился на 8,4 процента, рост сбережений за тот же период составил 15,4 процентов.

Ключевые слова: финтех, мгновенные платежи и мобильный банкинг

В третьем квартале SEB запустил новую инвестиционную программу, направленную на инвестирование в стартап-предприятия стран Балтии, целью которой является развитие новых банковских услуг. Мы намереваемся инвестировать в 15-20 балтийских стартапов, чтобы в качестве миноритарных акционеров помочь компаниям развиваться.

SEB стал первым банком в Эстонии, который начал предлагать мгновенные платежи, т.е. межбанковские платежи в режиме реального времени, которые поступают получателю в течение максимум 15 секунд 24 часа в сутки, включая выходные и праздничные дни. В ближайшем будущем круг банков, предлагающих мгновенные платежи, должен расшириться в Эстонии, и по всей видимости уже в этом году 90 процентов всех платежей между банками в Эстонии будут осуществляться в режиме реального времени.

Мобильным банком SEB сегодня пользуются более 100 000 наших частных клиентов, в ближайшем будущем к ним присоединятся десятки тысяч бизнес-клиентов, поскольку мы открываем для них посредством приложения удобную возможность подтверждать счета и совершать прочие быстрые банковские операции. Если в мобильный банк перемещается вся связанная с финансами повседневная деятельность, то интернет-банк берет на себя роль банковской конторы. В интернет-банке SEB мы создали возможность встретиться со своим консультантом или менеджером по обслуживанию посредством видеовстречи. Таким образом, наши клиенты могут при помощи интернет-банка SEB получить рекомендации высокого качества в отношении принятия важных решений, без необходимости обращаться в банковскую контору.

Экономические показатели SEB по-прежнему сильны

Операционные доходы SEB за девять месяцев 2018 года достигли 115,7 млн евро, что на 7,2 процента больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Операционные расходы составили 41,5 млн евро, уменьшившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,5 процентов. В 2018 году банк увеличил отчисления на покрытие убытков по кредитам на 0,2 млн евро (в тот же период 2017 года банк снизил отчисления на 0,2 млн евро).

Подразделения SEB Eesti завершили девять месяцев 2018 года с прибылью 56,6 млн евро. Прибыль за девять месяцев 2017 года составила 56,8 млн евро. В этом году на прибыль повлияло увеличение подоходного налога, выплачиваемого по дивидендам. В первом квартале 2018 года SEB в Эстонии выплатил материнской компании дивидендов на 70 млн евро, с которых в госказну Эстонии поступило 17,5 млн евро в виде подоходного налога. В 2017 году было выплачено 30 млн евро дивидендов, с которых было выплачено 7,5 млн евро подоходного налога.