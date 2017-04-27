Исследование: у каждой четвертой семьи недостаточно сбережений

В случае прекращения поступления доходов, прожить за счет своих сбережений в течение трех и более месяцев смогли бы 38% семей Эстонии, у 25% сбережений нет либо полностью, либо их размер составляет меньше размера расходов за один месяц, выяснилось из исследования на тему семейного бюджета и экономии, проведенного Институтом финансов Swedbank в сотрудничестве с Эстонским институтом конъюнктуры.

”Проведя такое исследование впервые, мы сделали несколько интересных открытий, касающихся финансового планирования жителей Эстонии. Например, 92% семей Эстонии строит финансовые планы, но более трети семей в течение последнего года испытывали финансовые трудности, а у четверти нет сбережений на черный день”, — рассказала руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс. ”Чем выше доходы семьи и больше сбережений, тем люди менее последовательны в планировании своих финансовых дел, и наоборот — чем меньше доходы семьи и размер сбережений, тем стабильнее привычка планировать”, — добавила Кати Воометс.

Строго планирующим семейный бюджет можно считать каждого пятого жителя, который в день зарплаты откладывает часть денег, а остальные расходы планирует в соответствии с месячным доходом. Более половины — 57% ответивших — строит семейные финансовые планы по памяти, 24% составляет семейный бюджет на бумаге по собственной системе, а 15% делает это в электронном виде на компьютере, в телефоне или другом гаджете.

По части доходов члены семей Эстонии довольно открыты: 70% ответивших в курсе доходов своего мужа, жены или спутника жизни, 21% знали это приблизительно, 5% не были в курсе, а 4% ответили, что супруг или супруга не работает. Проживающие вместе супруги или сожители принимают решения о трате денег в основном сообща. Чаще всего сообща принимаются решения о крупных покупках, затем о таких необходимых ежедневных покупках, как продукты и одежда, после этого — о вложении свободных средств или об инвестировании.

Немного более половины эстонцев недовольны своими доходами. Чем выше был ежемесячный нетто-доход семьи, тем больше им были довольны. Единственный тип семьи, в котором удовлетворенность доходами превысила неудовлетворенность, это семьи, которые проживают вместе с родителями. В остальных типах семьи ситуация была обратной, усугубляясь в прямой зависимости от возраста детей.

”Денежные трудности в связи с покрытием ежедневных расходов на проживание за последний год испытала каждая третья семья, больше всего — семьи с детьми и низкими доходами, регионально больше всего трудностей испытывали на Северо-востоке Эстонии”, — рассказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг. ”При наступлении денежных трудностей чаще всего урезаются расходы и принимается более скромный образ жизни, расходы покрываются за счет сбережений, какие-то счета не оплачиваются, либо занимаются деньги у друзей или близких”, — добавила Йозинг.

Целью исследования семейного бюджета и экономии, впервые проведенного Институтом финансов в сотрудничестве с Эстонским институтом конъюнктуры, было проанализировать, как жители Эстонии справляются в финансовом смысле, как делают сбережения и строят финансовые планы, как принимают решения о расходовании денег, обсуждают ли между собой члены семьи финансовые дела, и как часто они это делают. Исследование проводилось в марте этого года. В рамках исследования в интернет-опросе принял участие 1021 житель в возрасте 18-74 лет.