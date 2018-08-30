30.08.2018, 11:50

Исследование: три ключевых требования для развития предприятий в Эстонии


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Foto: Andres Putting

Согласно исследованию, проведенному по заказу Центра мониторинга развития, стратегии предприятий в Эстонии направлены на выполнение потребностей имеющихся клиентов, а не на ожидания рынка в целом.

Исследовательская деятельность при этом сосредоточена на повышении эффективности производства, а не на расширении портфеля услуг и товаров. Мало внимания уделяется также инвестициям в технологии и научную и исследовательскую деятельность, сообщает Центр мониторинга развития.

Это означает, что эстонские предприятия находятся на довольно базовом уровне в цепочке ценности, — считают проводившие исследование ученые Таллиннского технического университета.

В исследовании ученые также предлагают уникальную модель развития дополнительной стоимости предприятий, которая показывает, какие факторы важны для продвижения по цепочке ценности на международном уровне, повышения конкурентоспособности и повышения производительности. ”Чем дальше предприятие продвигается по цепочке ценности, тем важнее становятся научная и исследовательская деятельность, международная известность и международные связи. Дальнейшее развитие также требует более долгосрочной и разносторонней модели финансирования”, — отметила эксперт Центра мониторинга развития Мари Релль, курирующая завершающийся этой осенью проект исследования производительности.

Согласно модели развития на основе цепочки ценности, на более низких уровнях исследовательская деятельность предприятий направлена на повышение эффективности производства. Инвестиции делаются в основном в машины и устройства. На среднем уровне для развития необходимы инвестиции в новые технологии, повышение качества и формирование имиджа.

Чем выше уровень развития предприятия, тем больше внимания необходимо уделять научной и исследовательской деятельности, сотрудничеству и формированию международных связей. Для того, чтобы создать всемирный бренд или экосистему, помимо прочего, необходима правовая определенность экономической среды, в том числе защита авторских прав на современном уровне, а также наличие высококачественного человеческого капитала и научных центров.

По мнению эстонских предпринимателей, основными преградами для развития бизнес-моделей в Эстонии являются ограниченный экономический потенциал страны и уязвимость предприятий, проистекающая из нестабильного спроса, ограниченной рыночной силы и высокой чувствительности к ценообразованию. С другой стороны, тот факт, что большинство предприятий находится на начальном уровне развития цепочки ценности, проявляется в нестабильном росте экономики. Внешние потрясения также могут легко нанести экономике ущерб.

”Инноваторы, ориентированные на глобальный рынок и имеющие долгосрочную модель развития, способные предложить конкурентоспособные продукты или услуги, меньше зависят от краткосрочных колебаний цен. Благодаря этому они вносят свой вклад в макростабильность и жизнестойкость экономического развития государства”, — сказала Релль.

Согласно исследованию, эстонские предприятия следят за производительностью, но не считают ее повышение основным приоритетом. В структуре инвестиций по-прежнему доминируют объемные вложения в основные активы, а не в исследовательскую деятельность или повышение квалификации сотрудников, опираясь на которых, можно было бы продолжить развивать бизнес-модели. Многие предприниматели не придают значения своей роли в повышении квалификации сотрудников. При этом многие отмечают, что одним из препятствий для повышения производительности является недостаток квалифицированной рабочей силы.

Центр мониторинга развития проводит проект исследования развития производительности. Цель исследования — оценить перспективы роста добавочной стоимости и определить возможные источники роста производительности на ближайшие 10–15 лет. Авторами исследования ”Приведут ли инвестиции предприятий к повышению производительности?” являются научные сотрудники Таллиннского технического университета Кади Мяннасоо, Майт Рунги, Хейли Хейн, Ааро Хазак и Хелери Тасане. Проект исследования будет завершен осенью текущего года.

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