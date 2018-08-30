Исследование: три ключевых требования для развития предприятий в Эстонии

Чем выше уровень развития предприятия, тем больше внимания необходимо уделять научной и исследовательской деятельности, сотрудничеству и формированию международных связей. Для того, чтобы создать всемирный бренд или экосистему, помимо прочего, необходима правовая определенность экономической среды, в том числе защита авторских прав на современном уровне, а также наличие высококачественного человеческого капитала и научных центров.
По мнению эстонских предпринимателей, основными преградами для развития бизнес-моделей в Эстонии являются ограниченный экономический потенциал страны и уязвимость предприятий, проистекающая из нестабильного спроса, ограниченной рыночной силы и высокой чувствительности к ценообразованию. С другой стороны, тот факт, что большинство предприятий находится на начальном уровне развития цепочки ценности, проявляется в нестабильном росте экономики. Внешние потрясения также могут легко нанести экономике ущерб.
”Инноваторы, ориентированные на глобальный рынок и имеющие долгосрочную модель развития, способные предложить конкурентоспособные продукты или услуги, меньше зависят от краткосрочных колебаний цен. Благодаря этому они вносят свой вклад в макростабильность и жизнестойкость экономического развития государства”, — сказала Релль.
Согласно исследованию, эстонские предприятия следят за производительностью, но не считают ее повышение основным приоритетом. В структуре инвестиций по-прежнему доминируют объемные вложения в основные активы, а не в исследовательскую деятельность или повышение квалификации сотрудников, опираясь на которых, можно было бы продолжить развивать бизнес-модели. Многие предприниматели не придают значения своей роли в повышении квалификации сотрудников. При этом многие отмечают, что одним из препятствий для повышения производительности является недостаток квалифицированной рабочей силы.
Центр мониторинга развития проводит проект исследования развития производительности. Цель исследования — оценить перспективы роста добавочной стоимости и определить возможные источники роста производительности на ближайшие 10–15 лет. Авторами исследования ”Приведут ли инвестиции предприятий к повышению производительности?” являются научные сотрудники Таллиннского технического университета Кади Мяннасоо, Майт Рунги, Хейли Хейн, Ааро Хазак и Хелери Тасане. Проект исследования будет завершен осенью текущего года.