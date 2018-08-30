Исследование: три ключевых требования для развития предприятий в Эстонии

Исследовательская деятельность при этом сосредоточена на повышении эффективности производства, а не на расширении портфеля услуг и товаров. Мало внимания уделяется также инвестициям в технологии и научную и исследовательскую деятельность, сообщает Центр мониторинга развития.

Это означает, что эстонские предприятия находятся на довольно базовом уровне в цепочке ценности, — считают проводившие исследование ученые Таллиннского технического университета.

В исследовании ученые также предлагают уникальную модель развития дополнительной стоимости предприятий, которая показывает, какие факторы важны для продвижения по цепочке ценности на международном уровне, повышения конкурентоспособности и повышения производительности. ”Чем дальше предприятие продвигается по цепочке ценности, тем важнее становятся научная и исследовательская деятельность, международная известность и международные связи. Дальнейшее развитие также требует более долгосрочной и разносторонней модели финансирования”, — отметила эксперт Центра мониторинга развития Мари Релль, курирующая завершающийся этой осенью проект исследования производительности.

Согласно модели развития на основе цепочки ценности, на более низких уровнях исследовательская деятельность предприятий направлена на повышение эффективности производства. Инвестиции делаются в основном в машины и устройства. На среднем уровне для развития необходимы инвестиции в новые технологии, повышение качества и формирование имиджа.