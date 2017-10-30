Исследование: треть работников согласны на меньшую зарплату, если улучшится качество управления

В ходе последнего исследования портала по трудоустройству CV Keskusвыяснилось, что 60% работников не удовлетворены существующим качеством управления, а каждый третий работник готов даже работать за меньшую зарплату, если бы это способствовало росту качества управления.

”По сути, каждый третий отвечавший (29,4%) из 1016 респондентов был готов согласиться на меньшую зарплату и продолжить работу на том же предприятии при одном условии — если бы сменился их непосредственный руководитель”, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии CV Keskus Хенри Аувяэрт. ”Кроме того, 30,4% респондентов ответили, что хотя качество управления плохое, они не могут согласиться с уменьшением зарплаты. Таким образом, более половины работников (59,8%) не удовлетворены качеством управления”.

По словам Хенри Аувяэрта, исследования в области заработной платы показали, что если на предприятии все хорошо, то конкурирующий работодатель, чтобы договориться с пассивным кандидатом, должен предложить ему зарплату как минимум на 30% выше. Свежее исследование показывает, что многие работники не удовлетворены существующим качеством управления, что открывает возможности для переговоров другим работодателям, а также толкает работников самих на поиски новой лучшей работы.

По секторам больше всего не удовлетворены качеством управления работники промышленно-производственного сектора, где этим были недовольны 76,2% респондентов. Большая неудовлетворенность качеством управления существует также в сфере питания (66,7%), строительства и недвижимости (64,7%) и ассистирования (64,4%).

”В случае смены руководителя на меньшую зарплату готовы согласиться 40,7% работников сферы питания и 38,4% работников сферы ассистирования, что несколько удивительно, поскольку уровень заработной платы в этих сферах не самый высокий”, — сказал Хенри Аувяэрт.

40% работников сферы маркетинга, а также 37,3% работников сферы строительства и недвижимости готовы во имя улучшения качества управления согласиться на меньшую зарплату.

”Ожидания работников Эстонии к своим руководителям с годами выросли — свободное перемещение рабочей силы и свободные СМИ продемонстрировали нашим людям, какие действия предпринимают лучшие в мире работодатели и руководители, чтобы сохранить своих работников. Согласно данным различных исследований, самыми слабыми сторонами руководителей работники Эстонии считают их неумение признавать вклад работников и давать обратную связь”, — добавил Хенри Аувяэрт. ”Однако к ожиданию людей работать в подчинении у хорошего руководителя работодатели должны быстро привыкнуть, поскольку в стране с сокращающейся рабочей силой конкуренция за работников с каждым днем становится все острее”.