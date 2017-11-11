Исследование: треть молодежи в Эстонии пользуется приложениями для знакомств

Как показал опрос, проводившийся в октябре-месяце Norstat, среди эстонской молодежи очень популярны завязывание и прекращение романтических отношений через интернет.

В ходе исследования по заказу Tele2 выяснилось: 31% молодых людей от 16 до 24 лет и столько же 25 — 34-летних пользовались специальными приложениями для знакомств, сообщается в пресс-релизе.

Как рассказала директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, 59% участников опроса сообщили, что предпочитают постоянно или время от времени вместо непосредственных, живых контактов, в том числе и со своими близкими, общаться через интернет. ”Этим во многом объясняется популярность приложений для знакомств: через них удобнее контактировать, да и рисков меньше”, — отметила С. Селиов. Может быть, как раз по этой причине, предположила она, у нас сокращается посещаемость баров, клубов и падает их торговый оборот.

36% участников опроса в возрасте 16 — 24 лет признались, что расставались со своими партнерами по телефону или с помощью SMS. В группе 25 — 34-летних так доводилось делать меньшему количеству участников — 26%.

”Исследование также показало, что в таком сугубо личном деле, как завязывание знакомств, многие молодые люди предпочитают общаться не напрямую, а посредством телефона или компьютера. Причем особенно это популярно среди женщин и тех, у кого родной язык — русский. В шутку можно сказать: бойтесь сообщений от русских женщин”, — сказала в заключение директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Исследование потребительских предпочтений проводилось через интернет в октябре 2017 года по заказу Tele2. В нем приняли участие 500 человек старше 16 лет.