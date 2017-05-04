Исследование: требовательность пассажиров автобусов к качеству обслуживания растет

Из проведенного фирмой Turu-uuringute AS исследования выяснилось, что кроме удобства графика движения и доступности информации, пассажиры общественного транспорта считают ключевым фактором качество обслуживания — его считают важным 89% опрошенных.

Пассажиры автобусов, принявшие участие в опросе, выше всего оценили качество услуг, предлагаемое компаниями Lux Express, Simple Express и SEBE.

В этом году, по сравнению с прошлым годом, ответившие чаще отмечали различные критерии, учитываемые ими при выборе автобусного перевозчика, как важные или очень важные, что указывает на рост ожиданий и требовательности пассажиров по отношению к общественному транспорту. Из исследования выяснилось, что, хотя стоимость проезда считают важной 86% ответивших, она не является главным аргументом при выборе автобусной компании. При выборе перевозчика на междугородних маршрутах наиболее важными считаются удобность графика (92%), доступность информации и время, затрачиваемое в пути (оба критерия по 91%) и качество обслуживания (89%). Качество автобусов посчитали важным 84% респондентов.

Высокие ожидания пассажиры общественного транспорта предъявили также и к качеству обслуживания, его посчитали важным 89% респондентов. ”На рынке автобусных перевозок очень жесткая конкуренция, и пассажиры не согласны пользоваться услугами общественного транспорта, если водитель неопрятен и не умеет общаться с клиентами. Пассажиры ожидают наилучшего обслуживания, и водитель отвечает не только за управление автобусом”, — прокомментировал результаты председатель правления Lux Express Ханнес Саарпуу.

Хотя по результатам исследования у клиентов Lux Express в среднем более высокие запросы, автобусная компания удостоилась от участников опроса самых высоких оценок за предлагаемое качество. По десятибалльной шкале средняя оценка автобусной компании пассажирами составила 9,14 балла, что является по-прежнему лучшим результатом среди автобусных перевозчиков. Наиболее высоко пассажиры оценили качество автобусов Lux Express, его оценили как важное 66% ответивших, а также качество обслуживания, важность которого отметили 60% опрошенных.

По словам Саарпуу, результаты исследования подтверждают, что для успешности на рынке общественного транспорта необходимо постоянно развивать предлагаемые услуги и улучшать качество автобусного парка. ”Качество автобусов оценили как важное для себя 84% ответивших. Также все чаще пассажиры ценят и доступность дополнительных услуг: наличие бесплатного интернета, возможность просмотра в автобусе фильмов, покупку напитков. Все это может стать решающим при выборе автобусного перевозчика”, — пояснил Саарпуу.

Исследование предпочтений пассажиров автобусов провела фирма Turu-uuringute AS по заказу Lux Express. В исследовании приняло участие 1002 жителя Эстонии.