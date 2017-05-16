Исследование: только четверть населения считает налог на сахар обоснованным

Из опроса общественного мнения, проведенного Faktum & Ariko, следует, что налог на подслащенные напитки по оценке респондентов недостаточно обоснован, и его цель — скорее, пополнение государственного бюджета, чем вопросы народного здоровья.

Из проведенного Faktum & Ariko опроса общественного мнения следует, что налог на сладкое считает достаточно обоснованным только 23% респондентов, 13% не может определиться с мнением, и 64% не считает налог обоснованным. Хотя налог в опросе был обоснован аргументами, основанными на народном здоровье, 77% респондентов считает, что основная цель налога — наполнение государственного бюджета, и только 20% придерживается мнения того, что причина — в заботе о здоровье народонаселения.

”Поскольку налоговый бюджет разработан за достаточно короткий срок, и его аргументация, основанная на пользе для здоровья, среди населения была воспринята холодно, люди считают, что цель т.н. ”налога на сахар” — чисто фискальная”, — заявил руководитель по опросам Faktum & Ariko Калев Петти.

Помимо оценки введения налога на подслащенные напитки с целью заботы о здоровье населения, задавали также конкретный вопрос, повлияет ли налог на уменьшение ожирения среди населения. Разумеется, ожирение — более сложный вопрос, чем просто излишнее потребление сахара, но 58% респондентов не верят в такое влияние, а 31% не исключает, что в некоторых группах может наблюдаться некоторое положительное влияние.

По результатам опроса общественного мнения выяснилось, что только 13% респондентов в курсе, сколько сахара содержат подслащенные напитки, 58% отмечает, что они немного в курсе этого, а 29% признает, что этого не знают.

”Согласно полученным результатам, в отношении проблемы снижения потребления сахара необходимо больше сосредоточиться на повышении информированности в вопросах питания, а только фискальные методы работать не будут”, — сказал Петти.

37% респондентов считает, что это если налог на сахар будет введен и цены на напитки повысится, то это не снизит их потребления, поскольку они не употребляют такие напитки; по оценке 23%, они не снизят употребление таких напитков, а 38% станет покупать меньше или ненамного меньше.

Подавляющее большинство респондентов (91%) считает нужным заменить подслащенные напитки другими. Наиболее популярны среди респондентов вода и натуральные соки, но представлены были также более дешевые подслащенные и слабоалкогольные (14%) напитки. В исследовании в качестве замены рассматривались только напитки, а не все сахаросодержащие продукты (выпечка, сладости и т.д.).

В отношении молодежи примечательно, что, по сравнению с другими возрастными группами, они, вероятно, употребляли бы больше других напитков, а особенно более дешевых подслащенных напитков, на цену которых налог повлияет незаметно.

Опрос проводился с 29 апреля по 6 мая. В выборку входило 500 человек по всей стране, пропорционально разделенные по основным возрастам с 15 до 74 лет, полу, языку общения и уезду. Исследование заказал Союз производителей прохладительных напитков.