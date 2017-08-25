Исследование: теневая экономика России вновь растет

Теневая экономика в России вновь начала расти после спада 2015-2016 годов, показал опрос РАНХиГС. Люди ищут неофициальную подработку, чтобы как-то увеличить свои доходы, упавшие в кризис.

Согласно исследованию, 44,8% от общего числа работающих россиян в 2017 году были заняты на теневом рынке труда: примерно 33 млн человек в течение года хотя бы раз получали зарплату в конверте или не были оформлены официально.

Из них ежемесячно неофициальные доходы получали 23 млн человек — это 31,4% всех работников в России, показывает опрос.

В июне прошлого года аналогичный опрос показал, что теневая экономика в России переживает спад на фоне кризиса.

Восстановление теневого сектора, по мнению ученых, началось еще в 2016 году. В тень людей толкает снижение доходов, которое наблюдалось в последние годы. Эксперты отмечают, что на рынке труда недостаточно предложений официальных рабочих мест с "достойной оплатой труда", в итоге люди находят себе подработку, которую официально не оформляют.

За последний год, по мнению социологов, доля людей, имеющий неофициальный дополнительный доход, выросла с 30,4% до 35,5%.

"По нашим данным, существенная часть населения, в том числе бюджетники, имеют дополнительные доходы", — рассказал Би-би-си профессор ВШЭ Симон Кордонский. При этом он сомневается в качестве подобного опроса, так как значительная часть людей не дает честного ответа на вопрос о своих доходах.

"То, что вы называете теневым сектором, — это экономика выживания", — считает он. Любая борьба с теневым сектором, по его мнению, ударит по уровню жизни людей.

Связи бедности и теневой экономики был посвящен отдельный круглый стол на Апрельской научной конференции ВШЭ. Директор института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова отмечала, что особенно велика доля скрытых доходов как раз у наиболее бедного населения.

Скрытых доходов не имеет в России лишь одна категория населения — очень пожилые люди, полагают эксперты, участвовавшие в конференции.

Эксперты на научной конференции объясняли, что для части населения России неофициальные занятость и подработки оказались единственным способом повысить свои доходы. Эксперты полагают, что неофициальный рынок труда сглаживает в России неравенство и снижает социальную напряженность.

Власти проигрывают войну с теневым сектором

Эксперты Института общественных наук РАНХиГС полагают, что попытки правительства бороться с теневым сектором пока не увенчались успехом, в частности речь идет о законе о самозанятых и расширении безналичной формы оплаты труда.

Среди самозанятых, согласно опросу, 62,2% не оформляют свои доходы. "Граждане не стремятся к постановке на учет, так как не уверены в том, какие дальнейшие действия ожидать от государственных органов управления", — поясняют социологи.

Кроме того, для многих самозанятых их деятельность — лишь дополнительный источник доходов, иногда временный. Оформлять его для них слишком дорого, объясняют ученые.

Расширение безналичной оплаты также не очень работает: часто гражданам предлагают купить товары или услуги со скидкой, если оплатить их наличными, говорится в докладе. Конкурировать с такими предложениями официальной экономике сложно, поясняют эксперты.

Кроме того, они отмечают, что растет доля работников, для которых не имеет значения, официальная у них работа или нет. Для них важно, "чтобы платили деньги". В 2016 году таких было 26,7%, а в 2017 году — уже 36,8%. Страх наказания за неуплату налогов, а также гарантии социального и пенсионного обеспечения для таких людей вторичны, говорится в докладе.

Кордонский приводит еще одну причину провала мер по борьбе с теневым сектором: правительство принимает постановления, которые должны реализовываться на уровне муниципалитетов, но они отписываются. "Не думаю, что кто-то борется с этой занятостью всерьез", — поясняет он.

Минфин готовится к обелению экономики

В июле минфин представил проекта документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2018-2020 годы. Значительная часть документа посвящена обелению экономики и борьбе с теневым сектором.

В условиях слабого экономического роста минфин собирается повысить доходы бюджета, увеличив их собираемость налогов.

Министр финансов России Антон Силуанов в июне в интервью "Эху Москвы" заявил, что теневой сектор экономики России составляет 15-20% ВВП.

В проекте документа указано, что объем "серого" фонда оплаты труда, с которого не дособираются налоги, составляет 10 трлн рублей (почти 170 млрд долларов) в год.

Там же описывается меры по борьбе с теневым сектором — в основном они касаются использования новых технологий. Так, с 1 июля 2018 года вся российская торговая сеть должна быть оборудована кассовой техникой, которая будет передавать онлайн-данные в федеральную налоговую службу.

Минфин также предлагает интегрировать информационные системы таможенной, налоговой служб и других органов, чтобы было проще отслеживать денежные потоки и потоки товаров.

Еще один пункт программы минфина — это распространение систем маркировки на различные виды товаров. Примером этого может служить ЕГАИС — автоматизированная система, ведущая учет производства алкоголя.

Для борьбы с теневым сектором минфин также предлагает снизить прямые налоги на труд и повысить косвенные налоги.