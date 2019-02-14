Исследование: способ содержания кур не влияет на пищевую ценность яиц

Если сравнивать с точки зрения параметров пищевой ценности яйца кур, содержащихся в разных условиях, можно заметить, что яйца кур в клетке содержат на пару граммов меньше белка. ”Эта пара граммов не оказывает никакого влияния на рацион”, — объяснила Кирсе-Озолина. ”Разумеется, если съесть за день разом килограмм яиц, то разница составит около 20 граммов. Однако обычный человек съедает в день 1-2 яйца, и в этом случае разница в содержании белка составляет всего 1-2 грамма”.

В ходе исследовании не нашли и других существенных различий в пищевой ценности, хотя небольшие отличия все же были. Яйца кур на свободном выгуле содержат на 10% меньше жира (1-2 грамма), но в то же время они, так же, как и яйца от кур из курятника, содержат больше холестерина, чем яйца кур из клетки — соответственно 32% и 64%. ”Содержание холестерина — это очень важная тема для общества, особенно для людей, у которых проблемы с поддержанием его уровня в норме. В исследовании отметили, что яйца куриц в клетке содержат меньше холестерина, чем яйца других куриц. При этом стоит отметить, что содержащийся в яйцах холестерин оказывает минимальное влияние на общий уровень холестерина здорового человека”, — объяснила автор исследования.

По сравнению с другими, яйца от кур на свободном выгуле содержат немного меньше витаминов А и Е, но больше витамина D и биотина. При этом яйца от кур из курятника содержат меньше всего витаминов B1 и B9. Витаминами A, E, B2, фосфором и селеном богаты все типы яиц.

Преимущество яиц от кур на свободном выгуле заключается в повышенном содержании йода, которое может быть полезно людям, не получающим его в достаточном количестве из еды — например, беременным женщинам. При этом содержание других витаминов и минеральных веществ недостаточно для того, чтобы обеспечить 15% от рекомендуемой ежедневной нормы на 100 граммов продукта. Это означает, что питание только яйцами не обеспечит организм всеми необходимыми витаминами.

Яица в некоторой мере отличаются содержанием белков и жирных кислот, но при этом в состав любого типа яиц в большом количестве входят белки, мононасыщенные жирные кислоты и Омега-3. Различия в содержании питательных веществ в яйцах, попавших в выборку, были настолько незначительными, что невозможно сказать, какой из типов яиц более полезен для человека с точки зрения питания.

Сезонные колебания

Исследование такого типа провели в Латвии впервые, и это можно назвать шагом в сторону подробного анализа, который в будущем помог бы улучшить корм кур. Исследование провели в начале сентября прошлого года, поэтому если провести его еще раз в другое время года, результаты могут отличаться. Самые значительные отличия могут наблюдаться в случае с яйцами от кур на свободном выгуле, которые летом имеют доступ к корму на улице, что это оказывает большое влияние на содержащиеся в яйцах витамины и минеральные вещества. В остальных случаях исследование доказало, что условия содержания кур не оказывают значительного влияния на состав и качество яиц.

Параметры качества куриных яиц оценивали в соответствии с предписаниями Европейского парламента и совета, в том числе и с документами ”Рекомендуемые объемы энергии и питательных веществ для населения Латвии”. Все исследуемые яйца были предоставлены предприятием AS Balticovo.

Информационный материал составила Лана Янмере, руководитель по связям с общественностью центра маркетинга и коммуникаций Латвийского университета естественных наук и технологий.