Исследование: сменить работу в ближайшее время планирует более чем каждый пятый работник

По сравнению с 2017 годом активность работников на рынке труда несколько уменьшилась — если в прошлом году вообще не были заинтересованы в смене работы 28% отвечавших, то в нынешнем году таковых почти треть (32%). Более того, из результатов исследования можно заключить, что доля лояльных своим работодателям работников за год немного выросла. Возможно, на это повлияли вклад работодателей в повышение благополучия работников и улучшение связи с организацией, а также рост зарплат.

С другой стороны, на активность работников на рынке труда по-прежнему влияет усердная деятельность по найму со стороны работодателей — почти каждый второй (48%) участвовавший в исследовании работник получал по разным каналам приглашения участвовать в конкурсе на должность.

Больше всего для участия в конкурсе приглашаются работники с высокой зарплатой — больше половины (60%) работников, получавших брутто-зарплату выше 1616 евро, в течение последних шести месяцев получали приглашения для участия в конкурсе. Наряду с руководителями и специалистами высшей квалификации много приглашений для участия в конкурсе получали также водители механических транспортных средств и самоходных машин.