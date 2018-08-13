Исследование: сменить работу в ближайшее время планирует более чем каждый пятый работник

В результате проведенного CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат рынка труда, в котором участвовало 9067 работников и соискателей работы, выяснилось, что 68% работников открыты для новых предложений работы и более чем каждый пятый (22%) планирует в ближайшее время сменить работу.
По сравнению с 2017 годом активность работников на рынке труда несколько уменьшилась — если в прошлом году вообще не были заинтересованы в смене работы 28% отвечавших, то в нынешнем году таковых почти треть (32%). Более того, из результатов исследования можно заключить, что доля лояльных своим работодателям работников за год немного выросла. Возможно, на это повлияли вклад работодателей в повышение благополучия работников и улучшение связи с организацией, а также рост зарплат.
С другой стороны, на активность работников на рынке труда по-прежнему влияет усердная деятельность по найму со стороны работодателей — почти каждый второй (48%) участвовавший в исследовании работник получал по разным каналам приглашения участвовать в конкурсе на должность.
Больше всего для участия в конкурсе приглашаются работники с высокой зарплатой — больше половины (60%) работников, получавших брутто-зарплату выше 1616 евро, в течение последних шести месяцев получали приглашения для участия в конкурсе. Наряду с руководителями и специалистами высшей квалификации много приглашений для участия в конкурсе получали также водители механических транспортных средств и самоходных машин.
”На смену работы больше всего влияют неинтересная работа, плохие отношения с коллегами и неудовлетворенность качеством руководства, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Если работник не удовлетворен, то конкурирующему работодателю легче переманить его к себе. Почти каждый второй работник приглашен участвовать в ближайшее время в конкурсе на должность, это означает, что сохранению лояльности имеющихся работников следует уделять больше внимания, чем когда-либо раньше”.
Наиболее лояльны своему работодателю те работники, которые удовлетворены возможностями развития и карьеры внутри организации, а также возможностью получения доплат”, — добавил Хенри Аувяэрт.
”Нехватка работников неуклонно способствует росту расходов на рабочую силу и во многих сферах ставит под сомнение конкурентоспособность предприятий. Цена лояльности работников постоянно растет — если год назад средняя брутто-зарплата лояльных своему работодателю работников составляла чуть более 1200 евро, то в этом году она составляет более 1300 евро. Наряду с размером зарплаты важно также, каким образом и за что ее выплачивают, т. е. насколько справедливой и мотивирующей работник ее ощущает”, — прокомментировала исследование руководитель и аналитик Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.