13.08.2018, 09:39

Исследование: сменить работу в ближайшее время планирует более чем каждый пятый работник

 (8)
rus.delfi.ee
EST 1
Kõrghoone akende pesemine
Kõrghoone akende pesemineFoto: Hendrik Osula

В результате проведенного CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат рынка труда, в котором участвовало 9067 работников и соискателей работы, выяснилось, что 68% работников открыты для новых предложений работы и более чем каждый пятый (22%) планирует в ближайшее время сменить работу.

По сравнению с 2017 годом активность работников на рынке труда несколько уменьшилась — если в прошлом году вообще не были заинтересованы в смене работы 28% отвечавших, то в нынешнем году таковых почти треть (32%). Более того, из результатов исследования можно заключить, что доля лояльных своим работодателям работников за год немного выросла. Возможно, на это повлияли вклад работодателей в повышение благополучия работников и улучшение связи с организацией, а также рост зарплат.

С другой стороны, на активность работников на рынке труда по-прежнему влияет усердная деятельность по найму со стороны работодателей — почти каждый второй (48%) участвовавший в исследовании работник получал по разным каналам приглашения участвовать в конкурсе на должность.

Больше всего для участия в конкурсе приглашаются работники с высокой зарплатой — больше половины (60%) работников, получавших брутто-зарплату выше 1616 евро, в течение последних шести месяцев получали приглашения для участия в конкурсе. Наряду с руководителями и специалистами высшей квалификации много приглашений для участия в конкурсе получали также водители механических транспортных средств и самоходных машин.

”На смену работы больше всего влияют неинтересная работа, плохие отношения с коллегами и неудовлетворенность качеством руководства, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Если работник не удовлетворен, то конкурирующему работодателю легче переманить его к себе. Почти каждый второй работник приглашен участвовать в ближайшее время в конкурсе на должность, это означает, что сохранению лояльности имеющихся работников следует уделять больше внимания, чем когда-либо раньше”.

Наиболее лояльны своему работодателю те работники, которые удовлетворены возможностями развития и карьеры внутри организации, а также возможностью получения доплат”, — добавил Хенри Аувяэрт.

”Нехватка работников неуклонно способствует росту расходов на рабочую силу и во многих сферах ставит под сомнение конкурентоспособность предприятий. Цена лояльности работников постоянно растет — если год назад средняя брутто-зарплата лояльных своему работодателю работников составляла чуть более 1200 евро, то в этом году она составляет более 1300 евро. Наряду с размером зарплаты важно также, каким образом и за что ее выплачивают, т. е. насколько справедливой и мотивирующей работник ее ощущает”, — прокомментировала исследование руководитель и аналитик Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Исследование: сменить работу в ближайшее время планирует более чем каждый пятый работник

13.08.2018
В результате проведенного CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат рынка труда, в котором участвовало 9067 работников и соискателей работы, выяснилось, что 68% работников открыты для новых предложений работы и более чем каждый пятый (22%) планирует в ближайшее время сменить работу.
Подробнее

Власти задумываются, как уберечь население от возможных угроз, а бомбоубежище можно купить за пару сотен тысяч евро

13.08.2018
Правительство Эстонии в последнее время много думает, как помочь жителям выжить и спастись при кризисных и экстремальных ситуациях, если такие вдруг случатся. Для этой цели в стране уже создаются целевые группы для защиты населения страны, а еще у нас делают бомбоубежища стоимостью почти в полмиллиона евро.
Подробнее


Шел 45-ый год "Семнадцати мгновений весны": как Путин пришел на смену Штирлицу

13.08.2018
Штирлиц зашел в кабинет к Мюллеру и увидел на столе телепрограмму на 11 августа 1973 года. Напротив "Семнадцати мгновений весны. Премьера" — жирный восклицательный знак. "Это провал!" — подумал Штирлиц, пишет ru.delfi.lt.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



На нарвской летней ярмарке изготовят самый большой в мире бутербродный торт — в честь столетия Эстонской Республики

13.08.2018
18 августа Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке Нарвского городского управления организует традиционную летнюю ярмарку, которая будет проходить с 10 до 16:00 на территории, прилегающей к Ида-Вирумааскому центру профессионального образования, по адресу Кренгольми 45.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702002
150,30 €
90,18 €
-40% Esprit Meeste käekell ES107031003
150,30 €
90,18 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Таллинн сдал позиции лидера по сделкам с недвижимостью

13.08.2018
Всем давно известно, что больше всего сделок с квартирной собственностью заключается в Таллинне, однако на самом деле, как это ни удивительно, самое высокое количество сделок в расчете на 1000 человек было зафиксировано в городе Йыгева!
Подробнее