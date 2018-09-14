Исследование SEB: треть жителей Эстонии не знакомы с цифровыми решениями

Указанная треть жителей не пользуется банковской картой или интернет-банком, современными мобильными приложениями или средствами идентификации, в результате чего им не доступны новейшие услуги, запущенные как в государственном, так и банковском секторе в течение последних лет.

”Разумеется, каждый человек по-своему свыкается с новыми решениями — есть те, кто с нетерпением ждет выхода новых концепций, а есть такие, кто лишь в случае крайней необходимости готов пробовать что-то новое. В ситуации, когда две трети жителей Эстонии научились пользоваться электронно-цифровыми решениями, переломный момент в обществе, по всей видимости, преодолён, и цифровыми решениями начинают пользоваться те, кто до сих пор этого не делал. Удивительным образом среди тех, кто не пользуется цифровыми новшествами, есть как 40–50-летние, так и 30- и 20-летние клиенты банка. При этом больше всего открыты новшествам и более образованы в сфере цифровых услуг люди в возрасте от 26 до 35 лет. Этот сегмент характеризуется широким использованием современных средств аутентификации (Mobiil ID, Smart-ID, ID-карта), мобильных приложений, видеоконференций и повседневным использованием бесконтактных платежей”, — говорит руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.