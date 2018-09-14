14.09.2018, 07:55

Исследование SEB: треть жителей Эстонии не знакомы с цифровыми решениями

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rus.delfi.ee
EST
Digiretsept
DigiretseptFoto: Hendrik Osula

Как следует из результатов исследования, проведенного на основании базы данных клиентов банка SEB весной 2018 года, до 35% жителей Эстонии (соответственно, в Латвии — 38% и в Литве — 46%) пользуются только услугами банковских контор и наличными расчетами, сообщает банк.

Указанная треть жителей не пользуется банковской картой или интернет-банком, современными мобильными приложениями или средствами идентификации, в результате чего им не доступны новейшие услуги, запущенные как в государственном, так и банковском секторе в течение последних лет.

”Разумеется, каждый человек по-своему свыкается с новыми решениями — есть те, кто с нетерпением ждет выхода новых концепций, а есть такие, кто лишь в случае крайней необходимости готов пробовать что-то новое. В ситуации, когда две трети жителей Эстонии научились пользоваться электронно-цифровыми решениями, переломный момент в обществе, по всей видимости, преодолён, и цифровыми решениями начинают пользоваться те, кто до сих пор этого не делал. Удивительным образом среди тех, кто не пользуется цифровыми новшествами, есть как 40–50-летние, так и 30- и 20-летние клиенты банка. При этом больше всего открыты новшествам и более образованы в сфере цифровых услуг люди в возрасте от 26 до 35 лет. Этот сегмент характеризуется широким использованием современных средств аутентификации (Mobiil ID, Smart-ID, ID-карта), мобильных приложений, видеоконференций и повседневным использованием бесконтактных платежей”, — говорит руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

Для того, чтобы познакомить людей со всеми современными возможностями, которые могут предложить цифровые решения, банк SEB предложил двум известным в Эстонии личностям пройти 30-дневное цифровое испытание и производить все необходимые для жизни шаги только посредством дигитальных каналов. Цель проекта заключается в том, чтобы показать, что в современном эстонском обществе можно практически все обязательные действия уладить при помощи электронно-цифровых решений, без необходимости реального присутствия на месте.

Принявшие вызов участники проекта будут целый месяц жить таким образом, чтобы все обязательные действия почти полностью совершались посредством электронных решений. Во время проекта они будут делиться с общественностью своим опытом и чувствами. Вызов приняли победитель предыдущего сезона программы ”Rakett 69” Карл Вильхельм Вальтер и оперная певица и актриса Ангелика Микк.

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