Исследование SEB: оптимизм малых и средних предприятий стран Балтии снизился

Как показывает ежегодное исследование SEB ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook), в оценке перспектив начавшегося года малые и средние предприятия Эстонии, Латвии и Литвы менее оптимистичны, чем раньше. В сравнении между странами самый высокий уровень уверенности в Литве.

По данным исследований, проведенных среди более чем 4500 предприятий Эстонии, Латвии и Литвы, доля оптимистов, то есть предприятий, прогнозирующих, по крайней мере, 15%-ный рост оборота, уменьшилась. Среди предприятий Литвы, наиболее положительно оценивающих хозяйственный год, оптимистов было 15%, а умеренных оптимистов — целых 66%. В отличие от Эстонии и Литвы, где пессимистов было менее 50%, доля таких предприятий в Латвии значительно больше (61%).

”Если два года назад самыми оптимистичными были малые и средние предприятия Эстонии, то рост чувства уверенности в Литве за последние годы привело к самому оптимистичному результату. В Эстонии перспективы все-таки достаточно хорошие, так как 69% малых и средних предприятий ожидают в нынешнем году роста оборота. В Эстонии наиболее оптимистичны предприятия сельскохозяйственного сектора, среди уездов — Харьюмаа, а по обороту — предприятия, годовой оборот которых находится в промежутке 65 000 — 200 000 евро. Анализируя оборот оптимистов, становится ясно, что у этих предприятий есть потенциал, чтобы путем развития бизнес-модели и инновации достичь более высокого уровня”, — сказал член правления SEB Pank, директор по розничным банковским услугам и технологиям Айнар Леппянен.

Доминирует продажа на внутреннем рынке

Читать еще

Согласно ”Барометру предпринимательства стран Балтии”, малые и средние предприятия прибалтийских стран направляют свои товары и услуги на внутренний рынок больше, чем ранее — 79% в Латвии, 76% в Эстонии и 71% в Литве. Так как в 2017 году ожидается более низкий рост оборота, предприятия не спешат нанимать новых работников — этот показатель уменьшился во всех трех странах, хотя 27% предприятий Литвы все же планируют нанимать новых работников. При этом 80% предприятий Эстонии не планируют изменений в сфере персонала, а 19% предприятий Латвии собираются, наоборот, сокращать количество работников.

Иностранную рабочую силу можно найти только среди 4-7% малых и средних предприятий стран Балтии, и 6-8% заинтересованы в вербовке иностранных граждан в будущем. Явное большинство отмечает, что иностранной рабочей силы на предприятиях нет, и ее вербовка не планируется.

Более 30 000 евро планирует инвестировать 18% малых и средних предприятий Литвы и 13% малых и средних предприятий Эстонии — этот показатель очень близок к уровню прошлого года. Предприятий, не планирующих инвестировать в 2017 году, меньше половины: 20% в Литве, 22% в Эстонии и 40% в Латвии.

В области инновации есть место для развития

Если говорить об инновации, то по-прежнему предпочтение отдается обновлению в части товаров и услуг — 35% предприятий Эстонии, 32% — Литвы и 21% — Латвии подтвердили, что в 2017 году они планируют сконцентрироваться на этом, хотя во всех странах интерес к инновации в этой сфере уменьшился. Немного возросла инновация бизнес-модели в Литве (с 7% до 11%) и инновация, направленная на развитие работников — в Латвии (с 12% до 16%).

”Инновацию малых и средних предприятий обязательно следует активизировать, и здесь SEB внесет свой вклад. В апреле мы откроем в главном офисе банка в Таллинне центр инноваций, где предприятия смогут испытывать новые модели роста, которые помогут им расти быстрее конкурентов. Это делается с целью перенести методы, зарекомендовавшие себя в мире стартапов, на традиционные предприятия, чтобы воплощать нововведения в жизнь в разы быстрее, чем сейчас”, — отметил Леппянен.

Уже пятый год подряд SEB Grupp проводит в странах Балтии исследование, по результатам которого выявляют ожидания малых и средних предприятий на 2017 хозяйственный год. Новое издание ”Барометра предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook) подводит итоги проекта и знакомит со взглядами 4542 участвовавших в исследовании МСП стран Балтии.