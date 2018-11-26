26.11.2018, 13:30

Исследование SEB: эстонские крупные компании — самые открытые для иностранной рабочей силы в Балтии


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Исследование SEB показало, что среди стран Балтии к найму иностранной рабочей силы наиболее благосклонно относятся крупные предприятия Эстонии и Литвы, более трети которых имеют четкий план по вовлечению иностранных работников, сообщает банк.

Иностранных работников так или иначе ищут 41% эстонских, 39% литовских и 28% латвийских крупных предприятий, а остальные предприятия с иностранной рабочей силой не соприкасаются либо даже не планируют этого, как посчитали финансовые руководители крупных предприятий стран Балтии, принявших участие в исследовании.

”Несмотря на все растущее напряжение на рабочем рынке, более чем у половины крупных предприятий стран Балтии нет четкой стратегии вербовки работников из-за рубежа. Наименее заинтересованы в иностранной рабочей силе крупные предприятия Латвии, поскольку в 69% из них иностранная рабочая сила отсутствует, и они не собираются ее нанимать; в Литве соответствующий показатель составляет 58%, в Эстонии — 54%”, — сообщил член правления SEB Pank и руководитель направления банковского обслуживания предприятий Артем Соколов.

По мнению Соколова, в контексте крупных предприятий речь идет о квалифицированной иностранной рабочей силе, спрос на которую среди предприятий различается. ”К примеру, у предприятий, инвестирующих в инновации и цифровые технологии, которых среди опрошенных было в странах Балтии 15-20 процентов, имеется явная потребность в IT-специалистах и инженерах. Работников, имеющих узкоспециализированные умения и образование, может быть нелегко найти в своей стране”, — отметил Соколов.

И хотя многие финансовые руководители признали, что у них нет обозначенной стратегии о привлечении иностранной рабочей силы, у 20-30% все же имеются четкие планы поиска работников за рубежом. Об уменьшении числа иностранных работников думают только 5% эстонских и 3% латвийских и литовских опрошенных.

В сентябре SEB уже в шестой раз провел исследование среди финансовых руководителей стран Балтии. В центре исследования — оценка экономического положения, основные проблемы и возможности предприятий в бизнес-среде. В нынешнем году исследованием было охвачено 226 предприятий, годовой оборот которых достигает не менее 20 миллионов евро.

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