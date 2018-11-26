Исследование SEB: эстонские крупные компании — самые открытые для иностранной рабочей силы в Балтии

Иностранных работников так или иначе ищут 41% эстонских, 39% литовских и 28% латвийских крупных предприятий, а остальные предприятия с иностранной рабочей силой не соприкасаются либо даже не планируют этого, как посчитали финансовые руководители крупных предприятий стран Балтии, принявших участие в исследовании.

”Несмотря на все растущее напряжение на рабочем рынке, более чем у половины крупных предприятий стран Балтии нет четкой стратегии вербовки работников из-за рубежа. Наименее заинтересованы в иностранной рабочей силе крупные предприятия Латвии, поскольку в 69% из них иностранная рабочая сила отсутствует, и они не собираются ее нанимать; в Литве соответствующий показатель составляет 58%, в Эстонии — 54%”, — сообщил член правления SEB Pank и руководитель направления банковского обслуживания предприятий Артем Соколов.

По мнению Соколова, в контексте крупных предприятий речь идет о квалифицированной иностранной рабочей силе, спрос на которую среди предприятий различается. ”К примеру, у предприятий, инвестирующих в инновации и цифровые технологии, которых среди опрошенных было в странах Балтии 15-20 процентов, имеется явная потребность в IT-специалистах и инженерах. Работников, имеющих узкоспециализированные умения и образование, может быть нелегко найти в своей стране”, — отметил Соколов.