Исследование: рынок труда потеряет 50 000 человек, многим придется переучиваться

Из проведенного SA Kutsekoda исследования рынка труда OSKA следует, что к 2024 году в Эстонии будет почти на 50 000 человек трудоспособного возраста меньше, чем сейчас. Наряду с этим изменится и спрос. Также следует пересмотреть объемы учебной программы в вузах, пишет Eesti Päevaleht.

”Хочется избежать ситуаций, когда человек пять лет учится в университете, а после окончания понимает, что его знания не пользуются спросом”, — сказал вице-канцлер Министерства образования и науки по вопросам общего и профессионального образования Март Лайдметс.

Из рапорта следует, что все больше растет спрос на специалистов с высшим образованием и все меньше — на неквалифицированную рабочую силу. Самыми незащищенными являются те, у кого нет профессии и кто получил лишь среднее образование. ”Это те люди, за которых в большинстве случаев работу может выполнять техника”, — сказал старший аналитик OSKA Сийм Круссель. Наиболее ярко тенденция прослеживается в розничной торговле, где уже сейчас появляется все больше касс самообслуживания и роль продавца отходит на второй план. Согласно прогнозу, в течение следующих десяти лет в данной сфере исчезнет около 2500 рабочих мест.

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Самый большой спрос в будущем будет на работников деревообрабатывающей промышленности и сектора информационных и коммуникационных технологий, а также на программистов.

Из-за постоянного уменьшения количества рабочих рук все большей части трудоспособного населения приходится работать интенсивнее и дольше. Круссель подчеркнул, что, даже став старше, человек не может надеяться только на полученную когда-то профессию, так как необходимость в переобучении больше, чем когда-либо. ”Если нам нужно все больше ИТ-специалистов, то мы говорим не о мальчиках с косичкой, которые сделают всю работу, а о том, чтобы ИТ-знания пришли в максимально возможное количество отраслей промышленности”.