26.06.2018, 07:30

Исследование: русскоязычные жители Эстонии предпочитают пить бутилированную воду

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rus.delfi.ee
EST
Исследование: русскоязычные жители Эстонии предпочитают пить бутилированную воду
Foto: Anni Õnneleid

Русскоязычные жители страны предпочитают давать своим детям, а также пить сами бутилированную питьевую воду и молоко, выяснилось в ходе исследования, проведенного фирмой Rait Faktum & Ariko, сообщается в пресс-релизе.

Среди 74% русскоязычных респондентов самыми популярными напитками являются бутилированная вода и натуральное молоко. На втором месте по популярности находятся вода из-под крана, питьевые йогурты, соки и прохладительные напитки.

На вопрос, который из напитков, по их мнению, является наиболее полезным для детей, практически одинаковое число респондентов дали ответ в пользу воды из-под крана и бутилированной воды. Меньшее число участников опроса в качестве подходящих для детей напитков назвали молоко и другие напитки. Причем молоко считают здоровым напитком в большей степени жители сельских регионов, нежели проживающие в столице.

Сами родители отдают предпочтение воде из-под крана, а также бутилированной воде с низким содержанием солей. Воду с различными вкусовыми добавками и высоким содержанием минеральных солей предпочитает лишь малая часть участников исследования.

По мнению 72% участников опроса, маленькие дети должны выпивать 0,5 — 1 литр воды в день, дети старшего возраста — 1,5 — 2 литра в день. Большинство родителей ответили, что сами выпивают 1,5 — 2 литра воды в день, вторым по популярности был ответ — 2 -3 литра в день. Необходимость употребления воды для взрослых считают более важной мужчины, нежели женщины.

Среди всех русскоязычных участников исследования, 61% считает, что употребление воды высокой минерализации может привести к перенасыщенности организма, что в свою очередь, может повлечь за собой проблемы со здоровьем.

Исследование было проведено по заказу вышедшего на эстонский розничный рынок поставщика питьевой воды низкой минерализации Neptunas. ”Поскольку вода этого бренда ориентирована прежде всего на семьи с детьми, то целью исследования стало выяснить предпочтения и привычки жителей страны относительно употребления напитков. Результаты исследования показали, что люди заботятся о своем здоровье и предпочитают пить воду”, — сказала руководитель коммуникации Coca-Cola в странах Балтии Неэле Нормак.

ТОП

Электронный опрос был проведен в период с 29 мая по 10 июня. Численность выборки составила 22 тыс. человек, более детально были изучены предпочтения 300 родителей, имеющих детей в возрасте от 2 до 10 лет. Также учитывались пол, возраст, родной язык и возраст детей.

Neptunas является чистой природной минеральной водой с очень низким содержанием минералов — 157 мг/л, поэтому она подходит семьям с маленькими детям как в качестве питьевой воды, так и для приготовления пищи.

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