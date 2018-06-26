Исследование: русскоязычные жители Эстонии предпочитают пить бутилированную воду

Русскоязычные жители страны предпочитают давать своим детям, а также пить сами бутилированную питьевую воду и молоко, выяснилось в ходе исследования, проведенного фирмой Rait Faktum & Ariko, сообщается в пресс-релизе.

Среди 74% русскоязычных респондентов самыми популярными напитками являются бутилированная вода и натуральное молоко. На втором месте по популярности находятся вода из-под крана, питьевые йогурты, соки и прохладительные напитки.

На вопрос, который из напитков, по их мнению, является наиболее полезным для детей, практически одинаковое число респондентов дали ответ в пользу воды из-под крана и бутилированной воды. Меньшее число участников опроса в качестве подходящих для детей напитков назвали молоко и другие напитки. Причем молоко считают здоровым напитком в большей степени жители сельских регионов, нежели проживающие в столице.

Сами родители отдают предпочтение воде из-под крана, а также бутилированной воде с низким содержанием солей. Воду с различными вкусовыми добавками и высоким содержанием минеральных солей предпочитает лишь малая часть участников исследования.

По мнению 72% участников опроса, маленькие дети должны выпивать 0,5 — 1 литр воды в день, дети старшего возраста — 1,5 — 2 литра в день. Большинство родителей ответили, что сами выпивают 1,5 — 2 литра воды в день, вторым по популярности был ответ — 2 -3 литра в день. Необходимость употребления воды для взрослых считают более важной мужчины, нежели женщины.