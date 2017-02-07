Исследование: работодатели ищут готовых работников

В последнем исследовании CV Keskus.ee 53,7% опрошенных признались, что при поступлении на новую работу инструктаж/обучение отсутствовали полностью или могли бы быть более исчерпывающими. Больше всего ощущают нехватку инструкций работники публичного сектора: 76,1% работников считают программу обучения недостаточной.

По словам менеджера CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрта, надежду работодателей найти на рынке труда уже ”полностью готового” работника, которого не нужно обучать, показывают и предыдущие исследования. ”Вполне ожидаемо желание работодателей, чтобы новый работник как можно быстрее вжился в новую должность, поскольку подходящего работника за один день не найти, и работа останавливается на недели, если не на месяцы”, — объяснил Хенри Аувяэрт. ”Однако нельзя забывать, что процесс найма не заканчивается подписанием трудового договора — на различных предприятиях в отношении одной и той же должности могут быть поставлены совсем другие цели и установлена разная ответственность”.

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Поэтому, по утверждению Хенри Аувяэрта, поступивший на новую работу работник должен быстро уяснить цель и ценности предприятия, познакомиться с коллегами и, разумеется, получить представление о трудовых обязанностях. ”Если работодатель с самого начала не прикладывает сил для обучения нового работника, то может случиться, что результаты его работы не будут соответствовать ожиданиям, и ответственность ляжет на руководителя, поскольку он не выполнил свою работу”, — сказал Хенри Аувяэрт. ”Более того, работник может подумать, что новая работа не соответствует и его ожиданиям, и решит уволиться еще во время испытательного срока”.

В идеале при поступлении на новую работу работнику назначается наставник или доверенное лицо, к которому он может при необходимости обратиться. ”Не всё хочется спрашивать у руководителя, поскольку никто не хочет выглядеть некомпетентным или задавать ”глупые” вопросы”, — добавил Хенри Аувяэрт. ”Поэтому для того, чтобы новый работник заработал в полную силу, нужен вклад как непосредственного руководителя, так и всей команды — особенно в ситуации, когда на предприятии отсутствует конкретный тренировочный период или программа обучения нового работника. Новые трудовые отношения дают прекрасную возможность повысить эффективность труда, поскольку каждый новый человек приносит с собой немного другие навыки и опыт”. В исследовании участвовало 2769 работников со всей Эстонии.